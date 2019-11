Ongehoord Nederland wil de ‘verstikking van de NPO doorbreken’

Minstens een derde van alle Nederlanders voelt zich niet gehoord, denkt Arnold Karskens. Zij zien zichzelf amper terug op de zenders van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), die de voormalig oorlogschroniqueur, boekenschrijver en opiniemaker ‘zeer eenzijdig’ noemt. Om de ‘gewone burger’ een stem te geven, hoopt hij samen met onder meer voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes en scenarist Haye van der Heyden 50.000 betalende leden te werven voor Ongehoord Nederland, een nieuwe omroep waarmee hij een plek in het publieke omroepbestel wil te veroveren.

Wie is dat, de ‘gewone burger’?

“Mensen die stemmen op PVV, FvD of zelfs SP. Naar hen wordt nu niet geluisterd. Bij de publieke omroep zie ik avond aan avond dezelfde carrousel van meningen voorbijtrekken. Linkse geluiden voeren de boventoon. En die mogen heus gehoord worden, maar als het gaat om essentiële discussies, worden mensen met een tegendraadse opvatting met de nek aangekeken.

“Bij Ongehoord zullen we ook voorstanders van Zwarte Piet aan het woord laten en laten zien dat er tussen migranten ook opportunisten zitten, niet alleen zielige vluchtelingen op gammele bootjes. We kijken kritisch naar de invloed van de EU en zetten een expert die stelt dat de mens van invloed is op het klimaat tegenover een wetenschapper die zegt dat wij geen invloed op het milieu hebben. Dat soort geluiden wordt nu genegeerd.”

En niet-linkse omroepen als WNL en PowNed dan?

“PowNed maakt leuke filmpjes, maar verder gaat het niet. En WNL noemt zich vrolijk rechts maar is uiteindelijk vooral een campagnezender voor VVD en CDA. Baudet en Wilders komen te weinig op tv, en als ze aanschuiven in een talkshow worden ze schofterig behandeld.

“Wij willen de verstikking van de NPO doorbreken, niet de halve maar de hele realiteit schetsen. En dat aan de hand van feiten, niet door telkens weer dezelfde Peter R. de Vriesjes te vragen om zich te bemoeien met zaken waar ze geen verstand van hebben. Al moeten we de programma’s van Ongehoord nog uitwerken, ze staan op drie poten: harde journalistieke ‘unembedded’ verslaggeving, duiding en humor.”

Ongehoord Nederland zegt links noch rechts te zijn, maar jullie worden wel gesteund door PVV en FvD. Is dat wel slim voor een onafhankelijke omroep?

“We wilden weten of er behoefte was aan Ongehoord en politieke partijen vertegenwoordigen mensen, dus hebben wij ons licht bij hen opgestoken. PVV en FvD blijken zich net als wij niet vertegenwoordigd te voelen door het huidige bestel.

“Maar andere partijen zijn ook welkom. Voor ons is het idealisme. We zetten ons ook af tegen de graaiers bij de NPO, hebben in de statuten staan dat niemand meer verdient dan de helft van de balkenendenorm. Dat maakt ons eigenlijk de SP binnen de NPO.”

