Ongehoord Nederland moet een boete van 93.442,43 euro betalen aan de NPO

Ongehoord Nederland (ON) moet 2,5 procent van het budget inleveren. De aspirant-omroep heeft zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van desinformatie. Dat komt neer op een boete van 93.442,43 euro, zo maakte de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) donderdag bekend.

Volgens de Mediawet kan de NPO als sanctie maximaal 15 procent van het budget opleggen aan een omroep die zich niet houdt aan de afspraken. Volgens mediahistoricus Huub Wijfjes is de maatregel uniek, want tot nu werden dergelijke sancties alleen aan omroepen opgelegd bij overtreding van de reclameregels. De sanctie is een aanleiding voor een intern stevig gesprek bij de NPO over de journalistieke criteria, die nu voor ieder raadpleegbaar zijn.

Feiten en meningen lopen door elkaar

De financiële sanctie volgt op het onderzoek van de ombudsman van de NPO dat enkele weken geleden werd gepubliceerd. In het vijftig pagina’s tellende rapport staat dat ON de journalistieke code van de NPO stelselmatig heeft geschonden. Feiten en meningen lopen door elkaar heen, de presentatoren geven te weinig weerwoord, vragen niet door en functioneren derhalve als ‘doorgeefluik’.

Het baart de NPO ‘grote zorgen’. Ombudsman Margot Smit ontving in totaal 140 klachten over Ongehoord Nederland, onder meer over discriminatie en feitelijke onjuistheden.

In een van de uitzendingen van het programma Ongehoord Nieuws kon Kamerlid Wybren van Haga vrijwel zonder kritische tegenvragen beweren dat de wapens die Nederlands aan Oekraïne levert in werkelijkheid terechtkomen bij de Russen, en werd die claim verder als feit meegenomen in de rest van het gesprek.

Over een uitzending waarin Vlaams Belang-voorman Filip Dewinter zonder weerwoord mocht leeglopen over de ‘omvolkingstheorie’, werden Kamervragen gesteld.

Het kortwieken van een jonge omroep

In een reactie op de site van ON noemt de omroep het voornemen om een deel van het budget in te houden een ‘draconische maatregel’ en een ‘frontale aanval op het voortbestaan van de omroep en de persvrijheid in Nederland’.

De omroep schrijft: ‘Wij bestrijden de conclusies uit het rapport van de NPO-ombudsman nadrukkelijk. Het kortwieken van ons, als een jonge omroep, maakt het verkondigen van deze andere politieke boodschap, bijvoorbeeld over het coronabeleid en het onteigenen van boeren, binnen het publieke bestel hierdoor zo goed als onmogelijk en riekt daarom naar onversneden censuur.’

Volgens ON-voorzitter Arnold Karskens onderscheidt het programma zich juist omdat de gasten aan tafel mogen uitpraten.

Net als andere omroepen

De omroep van Karskens kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob de aspirant-status op voorwaarde dat de omroep ‘dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek’ deelde als andere omroepen binnen de NPO. Staatssecretaris Gunay Uslu (media) liet na het rapport van de ombudsman weten weten zich niet te willen bemoeien met de zaak-Ongehoord Nederland. Het Commissariaat van de Media liet eerder weten het rapport te gaan ‘bestuderen’.

