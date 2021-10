Ongehoord Nederland maakt programma’s met een vleugje desinformatie en een snufje complotten

Er bestaan stevige twijfels over de aspirant-omroepen Zwart en Ongehoord Nederland (ON), die vanaf januari programma’s mogen gaan maken voor de Nederlandse televisie. Dat werd deze week opnieuw duidelijk na uitgelekte stukken.

De Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media adviseerden eerder positief, maar dat was vooral omdat ze geen mogelijkheid hadden om omroepen te weigeren. Harde toetsingscriteria ontbreken, is de klacht van beide adviesorganen. Een omroep die een stroming in de samenleving vertegenwoordigt én de benodigde 50.000 handtekeningen verzamelt, heeft recht op toegang tot het publieke bestel.

Vooral tegen ON zijn er serieuze bezwaren: de omroep moet stoppen met het systematisch diskwalificeren van de NOS als nieuwsmedium, vinden de adviesorganen. Op de ON-website was te lezen dat NOS ‘anti-blank’, ‘doelbewust misleidend’ en ‘niet onafhankelijk’ zou zijn. Wat staat ons te wachten als ON begint met uitzenden?

Een video van Ongehoord Nederland waarin FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren zijn bezwaren tegen de coronapas uit.

Omroep met een mening

Volgens voorzitter Arnold Karskens is ON een omroep met een ‘eigen mening’ en zijn ze vooral kritisch op de toenemende macht van de Europese Unie, massa-immigratie en klimaatgekte. En ze zijn vóór het behoud van de Nederlandse cultuur en tradities, zoals Zwarte Piet.

Over de politieke agenda van ON kan geen twijfel bestaan. Al sinds 2019 maakt de omroep programma’s die te zien zijn via de eigen site en op YouTube. In die video’s zien we vooral politici van FvD en PVV die spreken over de islam en de ‘mainstream media’ die niet te vertrouwen zouden zijn. Karskens noemt daarin NOS-medewerkers ‘lakeien van D66’.

Op dit moment wordt de website van de aspirant-omroep gedomineerd door video’s die gaan over de bezwaren tegen de coronapas. Er is een reportage van de demonstratie tegen de coronamaatregelen en de QR-code van afgelopen zondag in Amsterdam. Daarin roept Thierry Baudet ‘dat er niets zo permanent is als een tijdelijke maatregel’.

Een video van Ongehoord Nederland over bezwaren tegen de coronapas.

Feitelijke onjuistheden

Daarnaast hangt er om ON een aura van desinformatie en complotdenken. In een – inmiddels verwijderde – video op YouTube over Covid-19 uit april 2020 telde onderzoeksplatform Pointer 28 feitelijke onjuistheden. Een van de meestbekeken recente video’s op het YouTube-kanaal is een panelgesprek met Flavio Pasquino en Max von Kreyfelt. De oprichters van online mediakanalen BlckBx en Café Weltschmerz noemen zichzelf ‘kritische denkers’ en zijn bekenden in de wereld van de ‘wappies’, een term die ze zelf als geuzennaam hebben omarmd. Volgens Pasquino is de definitie van complotdenken tegenwoordig ‘dat je wantrouwen hebt in de overheid’ en hij wijst op ‘de polarisatie tussen de wappies en de schapen’.

De mannen krijgen van presentator Peter Flemmix ruim de gelegenheid om de werking van coronavaccins te betwisten en te waarschuwen voor de coronapas, een ‘digitale kooi waar we inlopen’. De beweringen in het programma worden gedaan op basis van ‘betrouwbare bronnen’ die ze kennelijk niet kunnen onthullen, ‘meningen’ en ‘gevoel’.

“Bewijzen is moeilijk”, zegt Pasquino. “Het gaat niet eens om de waarheid. Wetenschap en het narratief van de overheid is een soort religie geworden. Mensen denken dat de overheid het beste met ze voor heeft en dus hoeven ze zelf niet meer na te denken.”

Bestaansrecht

Gezien het aanzwellende protest tegen de coronamaatregelen is het duidelijk dat Ongehoord Nederland een stroming in de maatschappij vertegenwoordigt. Dus heeft de aspirant-omroep bestaansrecht op basis van de huidige criteria die de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media hanteren.

De publieke omroep heeft als opdracht om alle stromingen in Nederland te vertegenwoordigen. Of de programma’s die vanaf januari op de televisie te zien zijn bijdragen aan een inclusievere samenleving of juist een voedingsbodem zijn voor polarisatie, zal moeten blijken. Ondanks herhaaldelijke pogingen was Ongehoord Nederland onbereikbaar voor commentaar.

