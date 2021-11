‘One’ is een zielloos musical-spektakel dat voelt als een Efteling-attractie

One de musical

Regie: Roel Pieters

★

Roel Pieters had een droom: een musical schrijven en produceren van het kaliber Phantom of the Opera en Miss Saigon. Gespeend van ervaring legde hij de lat op het hoogste niveau. Ruim twintig jaar had hij nodig om zijn musical One te maken. Hoewel het altijd prijzenswaardig is dat iemand zijn nek uitsteekt om iets nieuws te maken, is Pieters’ poging toch echt een gevalletje: beter niet meer doen.

Pieters’ ambitie was om ‘de meest spraakmakende musical aller tijden te maken’. Daarom hangt het Aalsmeerse theater vol Ledschermen voor, naast en zelfs boven het publiek. Deze zijn indrukwekkend groot en knap geprogrammeerd en één keer voel je zelfs wind in je gezicht waaien. Maar we zitten niet in de Efteling en al deze technische fratsen voegen niets toe aan het verhaal, waardoor het hol vertoon is. Een euvel dat doet denken aan de geflopte musical Sky – waarin de techniek overigens veel vernuftiger was.

Vol met ‘geleende’ musical-elementen

Het verhaal gaat over een vizier die in het oude Egypte wil trouwen met Mira, de dochter van koning Cheops, zodat hij aan de macht komt, terwijl Mira wil trouwen met de stoere piramidebouwer Amon. Dit is een knip-en-plak­werk van het plot van Aladdin, alleen dan vol onlogische plotwendingen en vage scènes. De ziel van One ontbreekt doordat het voelt als een formule vol ‘geleende’ musical-elementen: we herkennen ook vleugjes Aida en Romeo en Julia.

Bovendien zijn Pieters’ teksten plat. Gevoelens worden letterlijk uitgesproken en hij herhaalt lelijk klinkende woorden uitentreuren: ‘voedsel, voedsel, voedsel’ zingt het grote ensemble (wat overigens klinkt als ‘voetzool, voetzool, voetzool’).

De kostuums zijn ook nog eens smakeloos

Holiday on Ice-regisseur Bart Doerfler versterkt met zijn oppervlakkige regie de platheid van het verhaal. Meeleven met de personages zit er nauwelijks bij. Jeroen Phaff (Cheops), Soy Kroon (Amon) en Nienke Latten (Mira) zingen en spelen ondanks alles goed, maar Jasper Kerkhof (Vizier) is zwak en zingt vaak onzuiver. Dat zingen is ook best een uitdaging op de vaak diep dreunende pompeuze, overvol gearrangeerde elektronische muziek van Edwin Schimscheimer.

Op wat flitsende acrobatiek na, bestaan de choreografieën uit halfslachtige heupwiegende danspasjes en dan zijn de kostuums ook nog eens smakeloos: denk aan een kinderverkleedpartijtje met als thema Egypte.

One lijkt op een amateurmusical die teveel geld tot zijn beschikking had. Hoeveel moois had je met dat budget kunnen maken? Het treurigste is dat wie voor het spektakel naar One komt, wordt bevestigd in het onterechte vooroordeel dat musicals niet deugen.

Te zien t/m 27 februari 2022 in de studio’s in Aalsmeer – voorlopig matinees. Onedemusical.nl