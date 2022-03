Ondanks de versoepelingen trekken musea en theaters minder bezoekers. ‘We zien gewoon dat mensen angstig zijn’

Het fijnste aan de afschaffing van de laatste coronamaatregelen woensdag, is nog wel het signaal dat de overheid ermee afgeeft, vindt Mirjam Terpstra. Het signaal dat het bezoeken van een concert of theatervoorstelling weer veilig is. Want daar lijkt nog lang niet iedereen van doordrongen, merkt de directrice van branchevereniging NAPK voor podiumkunsten. “Het publiek is afwachtend en koopt pas op het laatst een kaartje. Sommigen willen eerst weten of een voorstelling niet te druk is, uit angst om toch besmet te raken.”

Musea, theaters en poppodia: de culturele sector worstelt met de vraag ‘hoe krijgen we ons publiek terug?’, blijkt uit een rondgang. Bezoekersaantallen liggen 30 tot 50 procent lager dan vóór de pandemie. Dat lijkt zo slecht nog niet, gezien het feit dat de laatste lockdown niet heel ver achter ons ligt. Maar ondanks de versoepelingen blijven vooral ouderen en kwetsbare groepen terughoudend met hun uitstapjes, constateert Jeroen Bartelse. Het kan nog wel even duren voordat het vertrouwen in een veilig concertbezoek terugkeert, vreest de directeur van muziekgebouw TivoliVredenburg in Utrecht. De oplevingen van het virus laten hun sporen na.

Daarom blijft de anderhalvemeterregel tijdens concerten mogelijk tot de opties behoren. Of misschien weer een dubbel concert, zodat bezoekers verspreid een tijdstip kunnen kiezen. “Zover is het nog niet, maar we stellen onszelf de vraag hoe we iedereen kunnen blijven bedienen”, verklaart Bartelse. “We zien gewoon dat mensen nog angstig zijn.”

Wel lange rij bij kaartverkoop voor Racoon

Positief is, zegt hij, dat een grote naam als Racoon laatst al wel een lange rij aan de ticketbalie opleverde. De rij liep in de vorm van een apenstaart helemaal naar buiten tot op het Vredenburgplein, zoals de directeur het graag ziet. “Dat zijn de jongeren die het uitgaan zo gemist hebben. Ik zie echt een tweespalt: volle zalen tijdens uitgestelde concerten en weinig publiek tijdens nieuwe optredens.” Maar er gloort hoop, nu ook maatregelen als de mondkapjesplicht en testen voor toegang tot het verleden behoren. Misschien het laatste zetje dat mensen nodig hebben, hoopt Bartelse. In ieder geval reden voor een klein feestje in het muziekgebouw woensdag.

Die maatregelen golden al een tijdje niet meer in musea, maar in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden voelt het nog helemaal niet als ná corona. De huidige tentoonstelling God op aarde: Keizer Domitianus zou normaal een trekpleister zijn, maar nu komt op een drukke dag net de helft van het gebruikelijke aantal bezoekers. Daar komt bij dat de lockdowns het museum iets hebben geleerd, namelijk dat digitaal museumbezoek prima functioneert.

Zo vinden lezingen en voordrachten in het museum nu ook plaats via een livestream. Een fijne uitkomst bovendien voor minder mobiel publiek en mensen in het buitenland. “Het zou alleen leuk zijn als ook genoeg mensen fysiek aanwezig willen blijven”, zegt een woordvoerster. “De beste ervaring blijft natuurlijk in het museum zelf. We zoeken nog naar de juiste vorm van online museumbezoek.”

Liever online plannen dan spontaan bezoek

Ook de bezoekers van het Kröller-Müller Museum op de Veluwe gaan online: ze moeten hun uitstapje tegenwoordig plannen via een tijdslot op de website, net als in veel andere musea. Is een spontaan museumbezoek dan niet meer mogelijk? “Jawel, maar liever niet”, reageert een woordvoerster. “Ook na de pandemie vinden we het fijn om ons publiek te kunnen spreiden. Zo kunnen we een veilig bezoek blijven waarborgen. Dat kan mensen misschien over de streep trekken.”

De Museumvereniging verwacht dat de bezoekersaantallen pas eind 2023 weer op het oude niveau zijn en baseert zich daarbij op de situatie na eerdere crisissen. Mensen moeten weer in het ritme komen en dat heeft tijd nodig. Daarbij profiteren veel musea van het bezoek van buitenlandse toeristen, maar die zijn er nog nauwelijks.

Net als de musea gaan ook de theaters door met het streamen van voorstellingen, ziet Siebe Weide. Liever niet vanuit huis, want theaters kunnen niet zonder fysiek aanwezig publiek, zegt de waarnemend directeur van theaterbranchevereniging VSCD. Dat het niet stormloopt in de kaartverkoop, komt ook omdat theaters wachten met het aanbieden van voorstellingen. “Een les van de afgelopen jaren”, zegt Weide. “Dat het niet nodig is om een heel seizoen vooruit te plannen.”

Een streep door (bijna) alle coronamaatregelen Vanaf woensdag vervallen nagenoeg alle nog bestaande coronamaatregelen. - het is niet langer verplicht om mondkapjes te dragen in treinen, bussen, trams, metro’s en taxi’s. Wat wel blijft is de mondkapjesplicht op vliegvelden (achter de douane) en in vliegtuigen. - Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken verdwijnt. Het kabinet hoopt wel dat werkgevers het mogelijk maken dat hun werknemers hybride kunnen werken. Oftewel, deels op kantoor en deels thuis. Dat geldt met name voor mensen die zorgen hebben over hun gezondheid. - Het Testen voor Toegang vervalt ook voor grote evenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers. Dat betekent dat nergens in Nederland nog het binnenlandse coronatoegangsbewijs nodig is. Op vliegvelden is wel de internationale coronapas verplicht. - Wie vanuit een andere plek in de Europese Unie naar Nederland reist, hoeft geen test-, herstel- of vaccinatiebewijs meer te tonen. Een gezondheidsverklaring blijft wel nodig. - Wat voorlopig blijft bestaan: minimaal vijf dagen isolatie na een positieve coronatest.

