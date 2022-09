Onbeschofte peuterdrift van de nieuwe Britse koning

Eigenlijk wilde ik het niet hebben over het Britse koningshuis. Met interesse heb ik The Crown gekeken op Netflix, en het Oprah-interview met Meghan, en daarvoor haar huwelijk met Harry, en daarvoor dat van William met Catherine, en tussendoor enkele Diana-docu’s. Maar de berichtgeving over de dood van Elizabeth is zo overdadig als het koningshuis zelf.

Zuchtend sloeg ik vele krantenpagina’s om met fotoverzamelingen van Elizabeth door de jaren heen, waar nu weer dit en dan weer dat thema aan was verbonden. Verveeld scrolde ik door de hot takes over ieder oninteressant Queen-gerelateerd detail. Aan alles werd tot in het oneindige betekenis gegeven.

Een chimpanseeïge kwade blik

Maar toen kwamen de intrigerende filmpjes over Charles en zijn pennen, en kreeg ikzelf de neiging betekenis te geven. Eerst het filmpje van de Accession Council, waarin Charles geïrriteerd met zijn rechterhand wappert omdat er een inktpot en een pennenset in de weg staan. Degene die ze verschuift doet dat niet ver genoeg, en krijgt tijdens de ceremonie een chimpanseeïge kwade blik toegeworpen. Met de ondertanden ontbloot schuift Charles (werderom geïrriteerd) de pennenset met korte duwtjes opzij.

Charles is geïrriteerd omdat er een inktpot en een pennenset in de weg staan. Beeld

Daarna het filmpje waarin Charles een gastenboek tekent. Eerst weet hij niet welke datum het is, waardoor hij een seniele indruk geeft. Dan blijkt de pen te lekken. “Oh God, I hate this”, zegt hij, terwijl hij (geïrriteerd, altijd maar geïrriteerd) opstaat. “I can’t bear this bloody thing. Every stinking time.” Hij geeft de pen aan Camilla, die er niet veel charmanter mee omgaat, maar gezien de onevenredige publieke haat die ze altijd vangt, laten we dat maar even rusten. Het mooist in dit filmpje is de jonge vrouw met het hoedje op de achtergrond, die het spektakel (expres of onwetend?) met een opgetogen grijns aanschouwt.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) 13 september 2022

Gezwollen rode handen

Vervolgens circuleerden er online foto’s van Charles’ gezwollen rode handen, die weer deden denken aan de frustratie-opwekkende pennen die zij vasthielden.

De onverhulde, onbeschofte peuterdrift van de nieuwe Britse koning had een grote aantrekkingskracht. Niet omdat we hier een stukje van de ‘echte’ Charles zagen, maar omdat we hem precies in de rol zagen die we hem hebben toebedeeld. De royals zijn entertainment, dat is de enige reden dat ze overal ter wereld nog zo serieus worden genomen. Het zijn beroemdheden, de beroemdste misschien, en beroemdheden zijn onze nieuwe goden, waarop we onze kijk op de wereld projecteren. Wat wij in hen zien zegt nauwelijks iets over hen en alles over ons. (De eeuwige voorkeur voor Diana boven Camilla, bijvoorbeeld, verklapt dat we vrouwelijke schoonheid belangrijker vinden dan echte liefde.)

De laatste jaren hebben we het niet meer zo op oude, witte, geprivilegieerde mannen, en Charles is de meest geprivilegieerde oude witte man die er is. Hij staat symbool voor alles wat we bloody irritant vinden in deze tijd, en gaf ons met deze bevestiging van onze vooroordelen de gelegenheid om gezamenlijk flink met onze ogen te rollen. Heerlijk.

Je kunt de filmpjes ook anders interpreteren, natuurlijk. Hier staat een man die, hoe wit en geprivilegieerd ook, al 73 jaar dient als openbaar vat waar iedereens meningen in worden gedumpt. Een scherm waarop ieders vooroordelen worden geprojecteerd. Misschien is dat wel het bloody thing dat hij niet meer kan verdragen.

En dan deed die klote-pen het ook nog eens niet.