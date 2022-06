Ombudsman publieke omroep: Ongehoord Nederland verspreidt onjuiste informatie en schendt NPO-code

In publicaties van omroep Ongehoord Nederland van de afgelopen maanden is de Journalistieke Code van de NPO op diverse punten geschonden. Dat blijkt uit onderzoek van Margo Smit, de onafhankelijk journalistiek ombudsman van de publieke omroepen. “Journalistieke programma’s bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik. Dat is bij omroep ON nu met regelmaat wel zo”, aldus Smit.

Smit is van mening dat ON onder meer over de schreef gaat wat betreft betrouwbaarheid. De omroep draagt bovendien actief en passief bij aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie - oftewel, de omroep maakt zich schuldig aan het verspreiden van desinformatie.

‘Meningen staan vrij’

De omroep zelf claimt dat het in de programma's vooral gaat om meningen van gasten - en meningen staan vrij, zo verdedigde ON zich altijd al. “Maar het is de vraag of de programma’s daarmee doen waarvoor ze binnen de journalistieke programmering een plek en geld gekregen hebben. Meningen kunnen in journalistieke producties zeker geuit worden, maar journalisten moeten dan dóórvragen naar de onderbouwing van opvattingen”, zo schrijft Smit op basis van de code. “Maar het maken van een opiniërend programma is geen vrijbrief voor het uit het oog verliezen van journalistieke normen en afspraken.”

“In een journalistieke productie moet het bij de publieke omroepen niet om ‘het prettige gesprek’ gaan of om het vrij baan geven aan meningen. Wel om het betrouwbaar informeren van het publiek op basis van feiten. Van omroepen mag geëist worden dat ze zich houden aan de afgesproken normen in Journalistieke Code, die hebben ze allemaal onderschreven. En ze moeten zich houden aan de in de Mediawet beschreven én gezamenlijk aanvaarde uit te dragen waarden. Betrouwbaarheid hoort daar ook bij.”

‘Andere zijde van de nieuwsbol’

Het bestuur van Ongehoord Nederland heeft kennis genomen van het onderzoek, en zegt het onderzoek serieus te nemen, maar zegt ‘pal’ achter de betreffende uitzendingen te blijven staan. Het gaat volgens de omroep niet om desinformatie, maar om ‘de andere zijde van de nieuwsbol’.

“Als aspirant-omroep maken wij deel uit van het publieke bestel en in dit kader erkennen wij de rol van het instituut NPO-Ombudsman. Ongehoord Nederland is opgericht om een stem te geven aan een substantieel deel van de Nederlandse samenleving dat voorheen te weinig gehoord werd binnen de publieke omroep.”

“We staan pal achter de uitzendingen die tot nu toe zijn gemaakt. Wel begrijpen we dat het voor sommigen even wennen is dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel. Wij tonen en interpreteren immers de andere zijde van de nieuwsbol.” De omroep stelt hun programma met ‘de grootst mogelijke zorgvuldigheid’ te hebben gemaakt - en dat te blijven doen.