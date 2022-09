Ombudsman NPO begint onderzoek naar nieuwe klachten ON

De Ombudsman van de NPO, Margo Smit, start een onderzoek naar aanleiding van de bijna 1900 klachtenmails die zij afgelopen week heeft gehad over omroep Ongehoord Nederland.

Dat laat zij donderdag desgevraagd weten aan het ANP. Na het onderzoek zal een publicatie volgen. Volgens de richtlijnen staat hier in principe een termijn van drie maanden voor. Eerder vandaag riepen alle omroepen van de NPO het Commissariaat voor de Media al op om op ‘zeer korte termijn’ een oordeel te vellen of Ongehoord Nederland de mediawet heeft overtreden.

Ongehoord Nederland ligt onder vuur na een veelbesproken racisme-item in de uitzending van Ongehoord Nieuws van vorige week donderdag. De NPO stelde dat met dit item “de grens van redactionele vrijheid is bereikt” en vroeg de mediawaakhond om een oordeel.

Het Commissariaat liet daarop weten niet te kunnen zeggen wanneer dit oordeel kan worden geveld, omdat de vraag deel uitmaakt van een groter onderzoek naar de betrouwbaarheid van journalistieke producties. “Het Commissariaat is toezichthouder, het is haar taak om hier iets van te vinden”, aldus Arjan Lock, die ook voorzitter van de raad van bestuur van de EO is.

‘Groot ongemak’

De omroepen willen dat het Commissariaat haast maakt. Zij hebben hier volgende week ook een gesprek over met de mediawaakhond. “Alle omroepen voelen een groot ongemak en grote verontwaardiging bij wat er donderdag is gebeurd”, aldus Lock. “Discriminatie en racisme zijn niet welkom in ons bestel. En journalistieke regels dienen serieus genomen te worden.”

In het desbetreffende item waren video’s te zien waarin zwarte mensen witte mensen aanvielen, zonder context of toelichting. De beelden werden getoond om een “op sociale media minder belicht aspect van racisme” te laten zien, zo legde Ongehoord Nieuws-presentatrice Raisa Blommestijn uit.

