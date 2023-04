Olga Commandeur stopt na 23 jaar als presentatrice bij Nederland in Beweging

“Goeiemorgen! Heerlijk even een kwartiertje meebewegen met Nederland in Beweging? Dat is goed voor je lijf! We starten met een zijstap-tik, mag de muziek wat harder?” Met haar enthousiasme wist Olga Commandeur menig bankzitter in beweging te krijgen. Daar komt 26 mei een eind aan, dan wordt de laatste aflevering met de oud-atlete uitgezonden.

De uitzendingen zijn het hele jaar door, maar de opnames worden in drie weekenden opgenomen. Dat werd de populaire presentatrice te veel, laat ze weten aan Omroep Max. “Het afgelopen opnamejaar werd ik in de aanloop naar de opnames steeds nerveuzer. Je moet superfit zijn zonder blessures. De druk werd zó hoog, dat ik dacht: misschien wordt het nu wel tijd om het iemand anders te laten doen.”

‘Meer genieten van het leven’

De tijd die de tv-sportinstructeur nu overhoudt, wil ze besteden aan haar familie en hobby’s, vertelt Commandeur. “Ik word bijna 65, ben nu nog kerngezond en wil samen met mijn man nóg meer genieten van het leven: reizen, wandelen, golfen, de kinderen en kleinkinderen.” Omroep Max-directeur Jan Slagter zegt Commandeur hartelijk te bedanken. “Dankzij haar komen veel mensen van de bank af om oefeningen te doen.”

Als topatlete, hardloopster en meerkampster, heeft Commandeur tien jaar op het hoogste niveau gesport. Ze deed mee aan de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles en werd daar zesde op de 400 meter hordelopen. Naast haar topsportcarrière heeft ze meer dan 14 jaar lesgegeven als gymdocent.

Sinds 2000 Nederland in Beweging

Haar carrière in de media begon ze bij de radio, met het ochtendgymnastiekprogramma NOS Sportief. In 2000 werd ze presentatrice van het toentertijd nieuwe tv-programma Nederland in Beweging. Eerst presenteerde ze dit met fitnesstrainer Karl Noten, vanaf 2007 vormde ze een duo met Duco Bauwens. Hij blijft wel bij Nederland in Beweging. De zoektocht naar een opvolgster van Commandeur is inmiddels gestart.

Tegenwoordig werkt Commandeur als vitaliteitscoach in haar eigen bedrijf: Olga Commandeur PROmotions. Ze blijft zich op deze manier inzetten met activiteiten in het land bij zorginstellingen, bedrijven en verenigingen. Ook blijft ze zich als ambassadeur van het Ouderenfonds inzetten om mensen te stimuleren in beweging te komen en te blijven.

Nederland in Beweging wordt elke werkdag uitgezonden om 09.15 uur op NPO 2 en om 10.15 uur op NPO 1.

Lees ook:

Abraham Kuyper zei het al: Een flinke kop zit alleen op een flink, gezond lichaam

Sport als verplichting aan God? In gereformeerde studentenkringen werd verrassend genoeg lang geleden al nagedacht over de noodzaak van lichaamsbeweging.

Parlement neemt stelling: sport is een publieke zaak

Een sportwet legt het belang van beweging en sport en van sportverenigingen vast, aldus Jan Raateland. Met stichting ONS pleit hij voor versterking van lokaal sporten.