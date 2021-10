Oh, een onderbetaalde bezorger aan de deur: niet teruggroeten, wegkijken, snel die deur weer dicht

Onlangs verschenen in de Volkskrant kort na elkaar twee reportages waarvoor de auteurs tijdelijk het werk van flits- en flexbezorger op zich namen. Confronterende stukken waren het: over keihard heen en weer fietsen tussen mensen die één fles wijn of één zakje M&M’s bestellen; over 60 cent per stop verdienen en de hele dag rondrijden met honger.

Hoewel boodschappenfietsers en postbezorgers niet helemaal hetzelfde werk bleken te hebben – eerstgenoemden zijn in dienst, de tweede rijden rond als zzp’er – overheerste in beide verhalen het gevoel van de race tegen de klok voor veel te weinig geld. Het gevoel van altijd te laat komen en nooit een fooi. Maar ook het gevoel van onzichtbaar zijn voor de omgeving – alsof de loopjongens van de platformeconomie niet bij de samenleving horen.

Tegenover de bezorgers deden klanten consequent alsof ze niet bestonden. Frappant, vonden de auteurs: mensen deden open in hun ondergoed, kwamen soms überhaupt niet naar de deur, riepen vanuit de douche dat ze de bestelling op de overloop konden zetten. Vaak, schreef Jeroen van Bergeijk die onderdook als Gorillas-koerier, namen ze niet eens de moeite de bezorger aan te kijken.

Liquidaties, vermoorde advocaten, allemaal even vergeten

Wie wel eens op vrijdagavond een dealer heeft besteld, herkent deze ervaring. (Voor de goede orde laat ik even in het midden of ik daar zelf wel eens bij ben geweest, of dat ik erover gehoord heb.) Ineens staat er iemand in je woonkamer die je betaalt voor een product dat alleen maar negatieve effecten heeft op de samenleving: voor de gezondheid van gebruikers, maar vooral ook voor de levensomstandigheden van de verkopers.

Liquidaties, vermoorde advocaten: je hebt erover gelezen en gehoord, je hebt je afschuw erover uitgesproken, maar toch besloten dat vanavond allemaal even te vergeten, omdat de zin in een feestje groter is.

En nu het levende bewijs van die onverschilligheid voor je neus staat, doe je zo hard mogelijk je best om diegene te negeren. Snel betalen, dank je wel mompelen, en de deur weer dicht.

Op zo’n moment is er niet zozeer sprake van iemand niet zien, maar meer van iemand niet willen zien.

Zonder geld geen giftige machtsverhoudingen

Dealers, flitskoeriers, pakketbezorgers – allemaal zijn ze onderdeel van een systeem waar je op geen enkele manier bij betrokken wil zijn. Niemand wil zich verantwoordelijk voelen voor een netwerk waarin mensen structureel worden uitgebuit, of het nou is door drugsbaronnen of door veeleisende besteldiensten.

Ondertussen weet iedereen dat zijn eigen vraag juist de motor vormt achter dat soort systemen: zonder klanten geen markt, zonder markt geen geld, zonder geld geen giftige machtsverhoudingen.

Jeroen van Bergeijk beschrijft hoe twee vrouwen hem geïrriteerd aankijken als hij ze joviaal begroet tijdens het afleveren van hun bestelling. ‘Mijn weinig serviele houding werd blijkbaar niet gewaardeerd’.

Wat eerder niet gewaardeerd werd, denk ik, was zijn confrontatie met de bepalende rol van de vrouwen in kwestie. Niemand wil zich verantwoordelijk voelen voor die onderbetaalde bezorger voor de deur. Onze oplossing: niet teruggroeten, wegkijken, deur dichtdoen. Die houding is geen laksheid; het is lafheid. Ik vraag me af wat erger is.