Oekraïense Songfestival-act Kalush Orchestra: ‘Elke overwinning is nu belangrijk voor ons land’

Het is een beetje onwerkelijk om hier te zijn, zegt de Oekraïense rapper Oleh Psiuk. Zijn band Kalush Orchestra treedt zaterdagavond op tijdens Eurovision in Concert, de grootste Europese pre-party van het Songfestival. In totaal zijn er 27 landen vertegenwoordigd in Afas Live, waaronder dus Oekraïne.

Pas vorige week hoorden de bandleden van Kalush dat de promotietour doorging. Officieel mogen mannen tussen de 18 en 60 jaar Oekraïne niet verlaten omdat ze moeten helpen bij de verdediging van het land. Zelf heeft Psiuk als vrijwilliger geholpen mensen te evacueren en met de distributie van voedsel en medicijnen, vertelt hij tijdens het persmoment voor het concert. Een van de andere jongens in het team heeft zelfs gevochten aan het front bij Kiev.

De Oekraïense bevolking heeft zich verenigd, zoals nooit tevoren, zegt de rapper van onder zijn roze petje. “Dat is denk ik ook waarom we nog steeds standhouden en best goede resultaten boeken, gezien de situatie. Mensen hebben hun bezigheden aangepast en zijn even niet meer met hun dagelijkse werk bezig, maar helpen elkaar.”

Hoewel je zou denken dat ze andere dingen aan hun hoofd hebben leeft het Songfestival wel degelijk in Oekraïne. Het liedje ‘Stefania’ is zelfs uitgegroeid tot een soort strijdlied.

“Dit lied is gekozen om ons land te vertegenwoordigen en eigenlijk gaat het over mijn moeder: Stefania. Ik zing ook met geen woord over oorlog. Maar door de invasie heeft het nummer een extra lading gekregen. Sommige mensen interpreteren de tekst als ‘moeder Oekraïne’ en anderen missen gewoon hun moeder. Er is echt niets leuks aan oorlog en mijn eigen moeder is inmiddels op leeftijd, en ze heeft problemen met haar bloeddruk. Daar helpt de situatie in mijn land niet bij, maar ze wenst me uiteraard geluk.”

Het was best moeilijk om zijn familie en zijn land in oorlog achter te laten, zegt Psiuk. “Maar dit is het beste dat ik op dit moment voor mijn land kan betekenen. Het voelt als een grote verantwoordelijkheid, want we begrijpen dat het belangrijk is om het verhaal te vertellen en mensen te vragen ons te steunen.”

Volgens de inschatting van de bookmakers — en die zijn meestal vrij accuraat — zijn de Oekraïners de gedoodverfde winnaars. Het land doet het trouwens vaak best goed op het Songfestival: vorig jaar werden ze vijfde en in 2016 kwamen ze nog als winnaar uit de bus.

Dat er bij een eventuele overwinning dit jaar misschien andere factoren belangrijker zijn dan puur de kwaliteit van hun liedje, boeit Psiuk niet zo. “We willen laten zien dat authentieke Oekraïense muziek geweldig is en dat het een plek verdient op het wereldpodium. Wij zijn op dit moment de hoop van de Oekraïners, en elke overwinning is belangrijk voor ons land.”

Volgende week is de promotietour afgelopen en gaan de mannen van Kalush Orchestra terug naar hun land in oorlog. Over precies een maand vliegen ze naar Turijn waar dit jaar Eurovisie Songfestival is. Wit-Rusland en Rusland zijn uitgesloten van deelname. Volgens de organisatie omdat ‘de landen een aantal fundamentele waarden niet naleven, met de vrijheid van meningsuiting voorop’.

Cornald Maas: geen gelopen race Hoewel Oekraïne al wekenlang met afstand favoriet is bij de wedkantoren kan er volgens ‘mister Songfestival’ Cornald Maas nog van alles gebeuren. “Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een land al voor aanvang zo’n voorsprong heeft bij de bookmakers, maar dat zegt ook niet alles. Je hebt zowel de stemmen van de jury als van de televoters nodig. Als je het bij de een heel goed doet, maar bij de andere heel slecht dan win je toch niet. Duncan Laurence won omdat hij bij beide behoorlijk goed scoorde. Je kunt beter inschatten hoe de kaarten zijn geschud als we in Turijn zijn en je de optredens op het grote podium ziet. Ik snap wel dat Oekraïne veel sympathiestemmen gaat krijgen, maar er kan in een maand nog heel veel veranderen.”

S10: Het is vast moeilijk voor ze De Nederlandse inzending S10 begrijpt dat het publiek sympathiseert met Oekraïne, maar ze houdt hoop op een hoge notering. “Ik snap wel dat ze een goede kans maken. Ik vind het wel heel krachtig dat ze hier zijn, want dat is vast ook moeilijk voor ze. Zo’n bizar idee dat een van hen heeft gevochten aan het front. Toch denk ik dat je pas kans zeggen hoeveel kans een act maakt als we in Turijn zijn. Ik hoop toch eigenlijk wel dat ik hoog eindig.

Sam Ryder: Naar Turijn gaan is al winnen Voor het eerst in tijden maakt Verenigd Koninkrijk met de sympathieke langharige Sam Ryder een kans op een top-10 plek. “Ik wil dat eigenlijk niet weten, maar het is best bemoedigend. Dit festival staat voor positiviteit en dat kan Europa nu wel gebruiken. Het liedje van Oekraïne is gewoon heel goed en dit is een liedjeswedstrijd. Het kan me niet zoveel schelen waar ik eindig. We gaan gewoon met zijn allen naar zonnig Turijn om muziek te maken. Eigenlijk is de term wedstrijd ook niet goed, Eurovisie Songviering is veel beter.”

