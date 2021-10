Nuchter afscheid van Jan Rot grijpt naar de keel

Toen Jan Rot in juli te horen kreeg dat hij nog maar enkele maanden te leven had, wist hij twee dingen zeker. Dat hij nog een keer in de Kleine Komedie wilde staan en dat het geen best of-programma zou worden.

De zanger en tekstdichter is momenteel bezig aan zijn laatste tournee, die duurt zo lang het kan. Afgelopen zondag trad hij in de Kleine Komedie aan voor een bijzonder programma. Samen met zijn muzikale vrienden bracht hij niet zijn bekendste ­eigen nummers, maar vooral zijn favoriete nummers van anderen.

Het leverde een zeer gevarieerde avond op met composities van Paul Lincke uit 1902 tot en met een vertaling van Ed ­Sheerans Shape of You. Ook nummers die hij altijd rotliedjes had gevonden, maar hem nu wel konden bekoren zoals Bésame Mucho passeerden de revue. En natuurlijk ontbrak ook het werk van zijn grote idool Leonard Cohen niet. “Want dertien jaar geleden zag ik hem in het Westerpark en dacht: ‘Dat wil ik ook op mijn tachtigste’. Maar dat gaat hem niet worden. Dus doe ik net nu.”

Een optreden waar de liefde voor muziek vanaf droop

Zo verwees Rot met een kwinkslag naar zijn naderende einde, zoals hij wel vaker zijn ongeneeslijke ziekte even aanstipte, zonder er dramatisch over te willen doen. Door die nuchterheid werd het geen zwaarmoedige avond maar een optreden waar de liefde voor muziek vanaf droop. En waarbij steeds weer duidelijk werd waarom Rot met zijn hertalingen van bestaande nummers, musicals en klassieke stukken, en als tekstdichter van zijn eigen songs, zo’n unieke status inneemt binnen de Nederlandse muziek.

Het waren vooral de eigen nummers die de luisteraar naar de keel grepen. Zoals bij Stel dat het zou kunnen, waarbij Rot zong dat hij, als hij met iedereen zou kunnen dineren, hij niet voor Jezus of Albert Einstein zou kiezen, maar voor zijn moeder: “Nee, geef me maar een uurtje met mijn eigen moeder. Mijn lieve, lieve moeder, ze is al zolang dood. Dan kroop ik in haar armen en zij streek door mijn haren. En zei met milde spot: god, kind, wat ben je groot.”

Bijzonder fraai was ook een lied over tante Riet die jaren geleden een café had en nu nog elke dag de coffee-to-go-tent bezocht die in haar pandje was gekomen. Met enkele trefzekere zinnen riep hij een hele wereld op en zag je haar zitten, verdwaald tussen de jongelui in een veel te hippe koffietent.

De avond eindigde met een prachtig liefdeslied waarbij Rot de strofe ‘want jij houdt ook van mij’ aan zijn gehoor meegaf als levensles. “Want als dat zo is, komt alles goed.” En zo is het.

★★★★

Jan Rot toert de komende tijd nog door het hele land. Meer informatie op: www. janrot.nl.

