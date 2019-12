‘NU.nl is zeker geen concurrentie voor de kranten’

Met de overname van Sanoma-bladen en -sites als Donald Duck, Margriet en NU.nl, verstevigt DPG Media, tevens eigenaar van onder meer de Volkskrant, Trouw en Tweakers, zijn al behoorlijk dominante marktpositie in het Nederlandse taalgebied. Maar waarom neemt de grootste krantenuitgever van Nederland een site als NU.nl over?

“We zijn al lang geen ‘krantenuitgever’ meer”, zegt DPG-woordvoerder Willem-Albert Bol. “Wij zijn een nieuwsbedrijf. Daarnaast maken we entertainment en hebben we online services, zoals Independer. Sanoma vult ons op alle drie die gebieden aan, maar in Nederland konden we vooral op het gebied van entertainment nog wel wat versterking gebruiken.”

NU.nl is de grootste nieuwssite van Nederland en is volgens Bol vooral ‘een verrijking van ons aanbod in nieuwsmedia’. De site wordt zeker niet gezien als concurrent. “Bij NU.nl gaat het vooral om snelheid en is het nieuws gratis beschikbaar. Merken als Trouw of de Volkskrant hebben een heel andere rol. Daar gaat het meer om de context en achtergronden bij het nieuws.”

Slim spel

Of en hoe de verschillende merken zullen gaan samenwerken is nog niet helemaal duidelijk. “We zullen een slim spel moeten spelen, waarbij de titels elkaar versterken”, licht Bol toe. “Daarbij is NU.nl heel goed in innoveren en daar willen we graag van leren.” Er zijn voor NU.nl geen plannen om verhalen te gaan uitwisselen, zoals nu al gebeurt tussen de verschillende krantentitels onderling. De kans dat DPG de stekker uit NU.nl trekt acht Bol klein: “Het zou wel heel dom zijn om de rol van NU.nl als grootste nieuwssite op te heffen.”

Het feit dat NU.nl deze week bekendmaakte dat ze geen gebruik meer willen maken van persbureau ANP, dat inmiddels in handen is van John de Mols Talpa, is toeval en heeft niets met deze overname te maken, aldus Bol. “Het ANP-contract met DPG loopt gewoon nog en voorlopig zijn er geen plannen om dat te beëindigen.” En het idee om van NU.nl een persbureau-achtige dienst te maken lijkt Bol helemaal onzalig.

Het hoofdkantoor van Sanoma. Beeld ANP

Op korte termijn zal de consument niet direct iets merken van de overname, maar de ambitie is wel om te investeren in de digitale toekomst van de Sanoma-tijdschriften. “We hebben op dit gebied inmiddels goede ervaring opgedaan met onze nieuwsmedia. We hopen dat dit, samen met de expertise van de bladenmakers, tot mooie nieuwe digitale producten gaat leiden”, schrijft Erik Roddenhof, CEO van DPG Media in een persbericht.

Slagkracht en meer bereik

Het gaat DPG vooral om meer slagkracht en meer bereik, legt Bol uit. “We willen een serieuze partij blijven in gesprekken met internationale techreuzen als Google en Facebook.” Die dominante platformen hebben inmiddels meer dan twee derde van de digitale advertentiemarkt in handen. “Maar wij geloven dat er ruimte is voor een lokaal alternatief dat bestaat uit Nederlandse merken met een groot gezamenlijk bereik, gedreven door waarden als kwaliteit en betrouwbaarheid”, aldus Roddenhof.

Daarbij zijn data en gebruikersprofielen van lezers belangrijk, maar niet zaligmakend, volgens Bol. “Wij doen het vooral voor de lezers, we willen meer huishoudens bereiken.” Om een sterkere vuist te kunnen maken tegen de internationale spelers werkt DPG op het gebied van digitale advertenties al samen met onder meer De Telegraaf en RTL. “We spelen een complex spel met de Googles van deze wereld. Soms zijn we concurrenten, soms zijn we klant en soms moeten we samenwerken. Maar in alle gesprekken geldt dat schaal, kennis en kunde van belang zijn.”

Lees ook:

Sanoma verkoopt Donald Duck, Libelle en Nu.nl aan DPG

DPG Media, moederbedrijf van onder meer Trouw, groeit steeds groter. Dat moet ook om op te kunnen boksen tegen Google en Facebook. Maar tegen welke prijs?