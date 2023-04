NPO wil Ongehoord Nederland uit het publieke bestel

Voor de Nederlandse Publieke Omroep is de maat vol: Ongehoord Nederland moet vertrekken uit het publieke omroepbestel. De Raad van Bestuur vraagt staatssecretaris Gunay Uslu (cultuur en media) om de voorlopige erkenning van aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON) in te trekken. Het is voor het eerst dat de NPO een dergelijk verzoek doet.

De NPO wordt in de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau ‘ernstig in haar taakuitvoering belemmerd’, is te lezen in het verzoek aan de staatssecretaris. ‘De NPO kan haar taken alleen vervullen als de omroepen tot de vereiste samenwerking bereid zijn.’

ON heeft inmiddels drie boetes te pakken, vanwege het stelselmatig overtreden van de Journalistieke Code en de slechte bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel. Eerder vandaag maakte de NPO de hoogte van de derde boete bekend, die met bijna 132.000 euro bijna net zo hoog is als de eerste twee boetes samen.

Vernietigend rapport ombudsman

Eind januari maakte de NPO het voornemen bekend om ON een derde sanctie op te leggen. Daarna had de aspirant-omroep twee weken om te reageren. Aanleiding voor de nieuwe boete was een tweede vernietigend rapport van de ombudsman, waarin stond dat de omroep van Arnold Karskens wel heel regelmatig een loopje neemt met zorgvuldige journalistiek.

Zo ging het mis in 22 van de 23 uitzendingen in het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws . Er was in veel uitzendingen sprake van ‘een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie’, enerzijds door presentatoren en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten.

In de eerste aflevering van het derde seizoen, dat afgelopen januari begon, maakte ON zich direct weer schuldig aan het verspreiden van desinformatie. In die uitzending mocht statisticus Herman Steigstra beweren dat ‘als je je laat vaccineren, de kans één op 3000 is dat je binnen twee weken daarna overlijdt’. Volgens Anton Kunst, epidemioloog bij het UMC, waren de berekeningen van Steigstra niet gebaseerd op feiten maar op een ‘woud van aannames’.

Oplopende boetes

Voor ON is het de derde sanctie in één jaar tijd. Zo’n sanctie kan ten hoogste 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden. Deze nieuwe sanctie is 3,5 procent. Het bedrag wordt ingehouden op het jaarbudget van ON, dat voor 2023 is vastgesteld op 3.768.148 euro.

In 2022 had ON ongeveer 3,6 miljoen euro te besteden. De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. De laatste is nog niet officieel, omdat ON daartegen in beroep is gegaan. De eerste sanctie volgde na een rapport van de ombudsman, die destijds klagers in het gelijk stelde dat ON in zijn programma’s aantoonbaar onjuiste informatie had verspreid. De tweede boete volgde omdat de omroep volgens de NPO niet voldoende bereid was om samen te werken binnen het omroepbestel.

Vorige week werd bekend dat het Commissariaat voor de Media (CvdM) niet van plan was om op te treden tegen ON. De NPO had de mediawaakhond gevraagd vermeende overtredingen in verschillende uitzendingen van Ongehoord Nieuws te onderzoeken. Het ging volgens het commissariaat over het niet voldoen aan de journalistieke kwaliteitseisen, haatzaaien en verkapte zendtijd voor politieke partijen. Het CvdM vond het ‘niet passend en onevenredig’ om met extra maatregelen te komen, omdat de NPO al sancties had opgelegd.

