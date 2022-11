NPO-directeur Frans Klein legt zijn functie tijdelijk neer

De brand bij de Nederlandse Publieke Omroep die zaterdag werd aangestoken door de Volkskrant is nog niet geblust. Dinsdag werd bekend dat directeur Frans Klein tijdelijk zijn functie neerlegt. Hij werkte tijdens de hoogtijdagen van De Wereld Draait Door als mediadirecteur bij BNNVara en was nauw betrokken bij het programma.

Klein wist van de angstcultuur en de tirades van presentator Matthijs van Nieuwkerk, maar weigerde er iets aan te doen. “Ik ben juist trots op die mentaliteit, dit programma is topsport op het scherp van de snede”, zei hij ooit tegen het tijdschrift Nieuwe Revu. Tegen de Volkskrant zei Klein: “Misschien vonden wij dat heftige gedrag op heel veel plekken in de mediawereld normaal. Ik ben er niet trots op hè, ik vind het niet fraai – maar die werkcultuur was op veel plekken in Hilversum zo hard.”

De Kim Jong-un van de NPO

Op de rol van Klein kwam de afgelopen dagen veel kritiek. In Hilversumse kringen staat hij bekend als de Kim Jong-un van de NPO, een bijnaam die hij zelf als een soort geuzentitel ziet. Volgens veel critici is hij als opperbaas medeverantwoordelijk voor het giftige systeem waardoor de angstcultuur bij de medewerkers van DWDD is ontstaan. Zo zei oud-NOS-baas Hans Laroes: “Iedereen in tv-dorp weet dat de goddelijke Matthijs totale bescherming geniet van Frans Klein. Ieder ander had dat maar te pikken. Als Matthijs z’n hand lichtjes bewoog had-ie al het programma en budget dat-ie wilde, en ieder gedrag werd toegestaan.”

AD-televisiecolumnist Angela de Jong vroeg zich bij Eva Jinek af of Klein wel op zijn post kan blijven. “Hij is een heel grote baas bij de NPO. Hij heeft dit altijd geweten en getolereerd. Kan hij wel blijven zitten?”

Onafhankelijk onderzoek

Maandag werd bekend dat de NPO op verzoek van staatssecretaris Uslu van mediazaken een onafhankelijk onderzoek doet naar de werkomstandigheden bij DWDD. “Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek, heeft Frans Klein aangegeven tijdelijk zijn functie neer te leggen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek”, schrijft de NPO in een reactie.

Ook de Top 2000-programma’s gaan niet door met Matthijs van Nieuwkerk. “Ondanks dat de situatie bij de Top 2000 niet te vergelijken is met die van De Wereld Draait Door, heeft het debat dat nu gevoerd wordt naar aanleiding van de publicaties ook impact op het team van de Top 2000 en de uitstraling van het programma”, zegt NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen. “Hoe we dit jaar verdergaan met deze titels is onderwerp van gesprek met de NPO.”

