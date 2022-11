NPO-directeur Frans Klein legt tijdelijk werk neer in afwachting onderzoek DWDD

Dat maakt de NPO dinsdag bekend in een statement. “Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek, heeft Frans Klein aangegeven tijdelijk zijn functie neer te leggen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek.”

Klein was indertijd als mediadirecteur van BNNVARA nauw betrokken bij de opnames van DWDD en kreeg later een functie als directeur video bij de NPO.

Top-2000

Ook is bekendgemaakt dat de Top 2000 Quiz en Top 2000 a gogo dit jaar niet doorgaan met Matthijs van Nieuwkerk. De NTR heeft dit samen met de presentator besloten.

“Ondanks dat de situatie bij de Top 2000 niet te vergelijken is met die van De Wereld Draait Door, heeft het debat dat nu gevoerd wordt naar aanleiding van de publicaties ook impact op het team van de Top 2000 en de uitstraling van het programma”, zegt NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen.

De toekomst van de shows zonder Van Nieuwkerk is nog niet duidelijk. “Hoe we dit jaar verdergaan met deze titels is onderwerp van gesprek met de NPO.”

De Volkskrant sprak met tientallen voormalige medewerkers van DWDD over “grensoverschrijdend gedrag” van onder anderen de 62-jarige Van Nieuwkerk. Het ging volgens de medewerkers om “extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”. Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden. Van Nieuwkerk legde maandag zijn werkzaamheden bij BNNVARA neer.

Lees ook:

DWDD-rel toont worsteling met grensoverschrijdend gedrag

Na onthullingen in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van De Wereld Draait Door, dringt de vraag zich op welke rechten werknemers hebben als ze hiermee te maken krijgen. Arbeidsrechtadvocaten merken dat het onderwerp leeft.