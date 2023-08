‘Nothing lasts forever’ laat zien dat zelfs een diamant niet eeuwig zijn waarde houdt

Mijn televisieavond begon maandag met absurditeiten in het NOS Journaal, en achteraf gezien zette dat de toon. Een landmijndeskundige in Oekraïne vertelde dat de Russen soms wel vijf mijnen per vierkante meter veld hadden geplaatst. Ongelooflijk.

Daarna kwam een Ecuadoriaanse politicus met een kogelvrij vest in beeld vanwege de aanslag op de eerdere presidentskandidaat – bizar gezicht. Hoorde ik dat de bosbranden in Tenerife deels zijn aangestoken. En kwam het bericht op de NOS-app dat Pieter Omtzigt met een eigen partij komt, maar zich in delen van het land mogelijk niet verkiesbaar gaat stellen om niet ineens te groot te worden. Het is allemaal zo vreemd, zo buiten het spectrum der verwachtingen.

Man T. zapte naast me naar de shock-documentaire De man met de grootste testikels op RTL5, die er nog een schepje bovenop deed. De geportretteerde Wesley Warren Jr. (49) had een ontstoken scrotum van vijftig kilo, ter grootte van een skippybal. Walgelijk zielig.

Wat echt, waardevol en stabiel is

Opeens moest ik denken aan de reden waarom Rob Wijnberg online journalistiek platform De Correspondent oprichtte. Nieuwsrubrieken belichten volgens hem zoveel uitzonderingen op de regel dat het publiek geen representatief beeld meer krijgt van wat de regel is. Wat echt is, waardevol en stabiel, krijgt het publiek te weinig te zien.

Alsof het gepland was, deelde de steengoede documentaire Nothing lasts forever (VPRO) daarop de genadeklap uit. De film (IDFA 2022, internationaal filmfestival Berlijn) bracht in beeld hoe een van de meest waardevolle dingen in onze wereld zijn waarde verliest: de diamant.

Als een spannende detective behandelt regisseur Jason Kohn na jaren onderzoek allerlei aspecten van die edelsteen. We zijn geconditioneerd om die als zeldzaam, zuiver en dus precious te zien. Een geschikt symbool voor dat andere waardevolle: de blijvende liefde, zegt de energieke Martin Rapaport van miljarden-diamanthandelsnetwerk RapNet bevlogen.

Auteur en juwelenontwerpster Aja Raden in ‘Nothing lasts forever’. Beeld Maaike Bos

Althans… diamant zeldzaam? Nee, er worden ontzettend veel stenen gemijnd maar diamantbedrijf De Beers, voormalig wereldmonopolist, domineert nog steeds de voorraad en prijs. In de film zien we geheime Russische pakhuizen vol opgeslagen diamanten. De Beers grossiert vooral in een ingenieus marketingverhaal over een steen van drie miljard jaren oud, ouder dan het ontstaan van het leven. Uniek, begerenswaardig, van echte waarde.

Doorgeprikte illusie

Echt dus? Dan weet je ook waar ze vandaan komen en onderscheid je ze van neppe. Die illusie prikt Aja Raden door, juwelenontwerpster en auteur van The New York Times-bestsellers. In volzinnen die je wilt herkauwen vertelt ze over nagemaakte echtheidscertificaten, over veel goedkopere synthetische stenen die niet van natuurlijke te onderscheiden zijn, en ze overdenkt de waarde daarvan.

De steentjes van geperste koolstofverbindingen nemen stiekem al twintig procent van de markt in, weet ze. Aja Raden lacht geheimzinnig: “Wat is nep? Als je het verschil niet weet, bestaat het verschil niet”.

Langzaam beweegt de film toe naar mensen die de komst van ‘gekweekte stenen’ dan maar omarmen. De Beers lanceert een synthetische diamantlijn. De gemmoloog Dusan Simic is met zijn echtheidsexpertise zo overbodig geworden – en berooid – dat hij uiteindelijk zelf probeert in China een ultieme nepdiamant te persen.

Met een diep onbestemd gevoel deed ik de tv uit. Het enige zekere is dat alles verandert.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.