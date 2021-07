‘Nooit te hoeven gebruiken’ is al moeilijk genoeg

Sommige notities in mijn knipseldoos uit het begin van de jaren negentig zijn van een precieze datering en context voorzien. De volgende zin komt uit het televisieprogramma Het Rad van Fortuin van 2 april 1993. Daar werd (ongetwijfeld in een opsomming van te winnen prijzen) ineens gesproken van ‘…een hopelijk nooit te hoeven gebruiken fietspomp’.

Wat een prachtig exemplaar van een constructie! Je snapt natuurlijk meteen wat er bedoeld wordt (een fietspomp die je hopelijk nooit hoeft te gebruiken), maar er schuurt iets in de formulering. Maar wat?

Je kunt allereerst opmerken dat het omzetten van zo’n bijzin naar een voorbepaling altijd ingewikkelder is. ‘Een op te pompen fietsband’ is een moeilijkere constructie dan ‘Een fietsband die je op moet pompen’. De hele bijzin wordt dan links van het hoofdwoord ingebed. Dat is op zichzelf al ongebruikelijk in het Nederlands, maar de belangrijkste informatie blijft ook veel langer onbekend. Je begint met ‘een’, en voordat je weet wat dat ene ding is krijg je eerst nog een heleboel informatie over wat je met dat ene ding moet doen. Je werkgeheugen wordt hierdoor snel overbelast. Doe dat twee keer en het wordt al onoverzichtelijk (‘een met een voorzichtig te hanteren fietspomp op te pompen fietsband’).

Het voorbeeld gaat echter pas echt wringen bij dat ‘nooit te hoeven’. Bij die voorbepalingen met ‘te’ heb je doorgaans de modale betekenis ‘moeten’ of ‘kunnen’. ‘Een op te pompen fietsband’ is een fietsband die je moet of kunt oppompen. ‘Een nooit te gebruiken fietspomp’ is dus een fietspomp die je nooit moet of kunt gebruiken. Als je daar ‘moeten’ bij zet (‘een nooit te moeten gebruiken fietspomp’), dan is het al dubbelop. Door daar ‘hoeven’ van te maken, dat iets van ‘nodig zijn’ betekent, wordt het nog eens extra dubbelop. Dat moet/hoeft nou ook weer niet.

