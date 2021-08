‘Nooit meer maagd!’ Waarom de puberdagboeken van Ronald Venema een feest zijn om naar te luisteren

Op je hand oefenen voor je eerste tongzoen. Een kleigevecht tijdens handenarbeid. Kauwgom uit je haar knippen en dan voor gek lopen met een gatenkapsel... Wie zijn puberteit wil herbeleven, kan perfect terecht bij de podcast Alles onwijs eerlijk. Ronald Venema (42) leest er hilarische fragmenten voor uit het puberdagboek dat hij in de jaren negentig bijhield.

Er zijn al drie seizoenen en veertig afleveringen verstreken, maar de podcast lijkt pas nu snel aan bekendheid te winnen. In de VPRO-gids stond hij onlangs vermeld als een aanrader. Schrijver Ronald Giphart twitterde er in mei lovend over. En inmiddels heeft zich zelfs een literair agent gemeld die de dagboeken misschien wil uitgeven.

Fantastisch, al die belangstelling, vindt Venema. Hij heeft tot dusver geen cent aan zijn podcast verdiend, maar mensen beleven er in elk geval veel plezier aan. Dat is genoeg, zegt hij door de telefoon vanaf zijn vakantieadres.

Ronald Venema als tiener.

Echt gebeurd

De podcast is min of meer bij toeval ontstaan, legt hij uit. “Ik heb thuis één meter eigen dagboeken, een stapel tot ver boven mijn knie. Mijn vriendin zei: zou je daar niet eens iets mee doen? Ja leuk, dacht ik. Maar wát dan?”

Venema kende de podcast Echt Gebeurd, waarin mensen geregeld tenenkrommende passages uit hun puberdagboek voorlezen. Hij heeft nog even serieus overwogen om daaraan mee te doen. Maar dan had hij hooguit een kwartier ter beschikking, veel te weinig. En hij zou moeten aansluiten bij het thema van de aflevering. Te beperkend, vond hij. “Toen dacht ik: weet je wat, ik doe het gewoon zelf.”

Thuis op zolder ging hij aan de slag, met minimale middelen. Bij het voorlezen neemt hij zijn stem simpelweg op met zijn mobiele telefoon. Tussen de verschillende fragmenten speelt hij zelf een jingletje op de gitaar.

Het publiek smult ervan, blijkt ook uit de hitnoteringen. Venema: “Vorige maand stond ik 27ste in een podcastlijst, één plaats boven presentator Gijs Staverman. Dat was de man die vroeger mijn jeugdheld Kurt Cobain aankondigde in de Top 40. De man met de paardenstaart op wie ik zo jaloers was. Staverman maakt zijn podcast in een professionele NPO 2-studio. Vanaf mijn zolderkamer ben ik hem gewoon voorbijgestreefd.”

Het succes van Alles onwijs eerlijk is ongetwijfeld te danken aan Venema’s openhartigheid. In zijn dagboeken schuwt hij geen enkel detail. Neem de recentste aflevering (40). Daarin vertelt hij over zijn Eerste Keer. Het was met Marleen, op zijn zeventiende. “Nooit meer maagd!”, jubelt hij de volgende ochtend. En dan vervolgt hij droogjes: “Ik zal nu overgaan op hoe dit allemaal precies verliep, zodat ik nooit kan vergeten hoe mijn allereerste keer was. Ook leuk voor later om terug te lezen, als ik bijvoorbeeld in een bejaardentehuis woon.”

Hoog tijd voor spiertraining

We zullen hier niet al het gestuntel van die nacht prijsgeven, maar we vermelden wel dat Venema tijdens het liefdesspel op zijn armen steunde, en die bleken vrij snel vermoeid te raken. Hoog tijd voor spiertraining, concludeerde hij. Een paar dagen later bij de drogist ondervond hij dat condooms best prijzig waren. Hij kocht ze toch, maar wel vastbesloten om aan Marleen voor te stellen dat ze de kosten zouden delen.

Venema schaamt zich niet voor dit soort fragmenten. “Van gêne heb ik gelukkig nooit veel last gehad”, zegt hij. “Ik ben van nature een enorme ouwehoer en een flapuit. Zo schríjf ik ook. Bovendien, dit dagboek heb ik geschreven als puber, en pubers zijn in mijn ogen verminderd toerekeningsvatbaar. Mensen begrijpen het vast wel dat een puber zich zo eerlijk uitlaat. Elke puber heeft dit soort ervaringen en gevoelens. Waarom zou ik me er dan voor schamen?”

Zijn puberteit ligt nu zo’n vijfentwintig jaar achter hem, en inmiddels beseft hij dat hij voor zijn ouders soms best lastig moet zijn geweest. Een sprekend voorbeeld is de tafelscène met de braadworst (aflevering 34). Aan de telefoon moet hij er opnieuw om lachen. “Ik was 17 en had net van een docente geleerd dat er gradaties zijn in seksuele geaardheid; een hetero kan ook best een beetje homo zijn. Ik was daar erg mee bezig en vroeg me af hoe het zou zijn om een piemel in je mond te hebben. Tijdens het eten, thuis aan tafel, probeerde ik de braadworst daarom zover mogelijk in mijn mond te steken zonder te kokhalzen. Mijn moeder werd boos en zei: Nu ophouden met viezeriken!”

Het mobieletelefoonloze tijdperk

Zijn publiek bestaat voor een groot deel uit leeftijdgenoten en iets oudere mensen, merkt hij aan de reacties. Voor hen is het mobieletelefoonloze tijdperk uit de jaren negentig een feest van herkenning. Maar Venema heeft ook jonge fans. “Puberproblemen zijn van alle tijden”, verklaart hij. “Zelf wilde ik op mijn 14de en 15de gewoon héél erg graag tongen. Daarom zat ik zo vaak te oefenen op mijn hand en fantaseerde ik over meisjes voor mijn ‘tong-top 3’. Dat gebeurt nu vast nog steeds.”

Venema is inmiddels huisman en vader van drie jonge kinderen. Zijn vriendin houdt van lezen en raadde hem onlangs de populaire puberdagboeken van Adrian Mole aan, geschreven door de Britse Sue Townsend. “Mijn vriendin vond het hilarisch, mij viel het zwaar tegen”, zegt hij. “Ik vond het tam en braaf. Adrian Mole is fictie, daar kun je zóveel kanten mee op!” Hij vond sommige scènes ook ongeloofwaardig. “Als Adrian voor het eerst aan een borst van zijn geliefde voelt, is hij verbaasd dat ‘zijn ding’ – letterlijk die woorden – ineens overeind komt. Kom op zeg, die jongen is veertien!”

Voor het echte leven, in ongekuiste vorm, kun je beter luisteren naar Venema. Gelukkig zitten er nog meer afleveringen in het vat. “Ik heb nog heel veel interessante fragmenten liggen. Ik wil sowieso de jaren negentig afmaken, dat zijn in totaal zes à zeven seizoenen. Dan komt het internet op en ontdek ik het chatprogramma ICQ. Wat er dán allemaal gebeurt… Achteraf kan ik erom lachen, maar destijds heeft ICQ mijn leven dramatisch overhoopgehaald. Echt, het ergste moet nog komen.”

