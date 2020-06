Nooit gedacht dat ik zo zou meeleven met die angstige beer Mincho in het berenbos

De zaterdagtelevisie heeft na ‘Lego Masters’ (RTL) een nieuwe winnaar op de apenrots. Dan bedoel ik niet Hans Teeuwen die zaterdag met zijn ‘Smerige spelletjes’ (PowNed) zijn nieuwe, ‘coronaproof’ show maakte – thuis gefilmd in kamerjas. Hij ging lekker als vanouds over de rand van het betamelijke. (Dat jazzy liedje “Wat moet ik met m’n lul in de lockdown?”, klonk nog goed ook. “Koester hem, de enige vriend die je nog een hand mag geven en in zijn gezicht mag spugen”, voegde hij eraan toe). Pure bevrijding wanneer een cabaretier zo over de schreef gaat, vind ik.

Maar het nieuwe kijkcijferkanon op zaterdagavond is sinds vorige week een reportage over beren, apen en zeehondjes. Met seizoen twee van ‘Het echte leven in de dierentuin’ (NTR) scoort NPO1 op primetime minstens een miljoen kijkers.

Het programma over de dieren in Ouwehands Dierenpark heeft dan ook pure storytelling, met personages, dramatische verhaallijnen en spanningsbogen erbij. Nooit gedacht dat ik zo ging meeleven met die angstige beer Mincho die in het berenbos zijn zelfvertrouwen moet hervinden – alleen dan kan hij met een gerust hart de wolven weerstaan.

Camera’s filmen de dieren waar bezoekers niet kunnen kijken in het ruim opgezette park in het Utrechtse Rhenen. De stem van acteur Jacob Derwig neemt je met niet-kwezelige compassie mee in de belevingswereld van de dieren. Hoe doet reuzenpanda Wu Wen het met haar jong, gaan de hongerige zeehondjes Fien en Joep na de moedermelk eindelijk vis eten, en vooral: komt het wel goed met Mincho?

Flink getraumatiseerd

Vorige week veroorzaakte het programma zelfs ophef. De beer kreeg een lap rood vlees, de wolven belaagden hem en gingen er met zijn hap vandoor. “Waarom moet Mincho zo’n stress hebben… wat is dit voor experiment?”, twitterden kijkers. Prompt zaten bioloog José Kok en directeur Robin de Lange in ‘Op1’ voor uitleg. “De beren en wolven leven hier educatief bij elkaar, om te tonen dat ze hetzelfde leefgebied hebben”, zei Kok. “En het is belangrijk dieren te blijven prikkelen. De beren komen flink getraumatiseerd binnen. Wij willen ze langzaam weer beer laten worden.”

Mincho komt uit een fokstation voor de jacht in Bulgarije. Hij is groot en sterk, maar mentaal niet en vlucht steeds zijn hok in. Kok: “Als hij meer zelfvertrouwen krijgt, gaat hij ook meer van het berenbos gebruiken. Dat is twee hectare groot; hij gebruikt nu vijftig vierkante meter.”

Zie daar ‘het experiment’: Mincho moet een duwtje krijgen. Deze week bleef zijn schuilplaats dicht. Staat-ie daar voor dat hek, te onrustig om zich buiten neer te vlijen. Komt dat vlees. Verschijnen de wolven. Nu is het erop of eronder. Hij eet. Haalt even uit met zijn klauw. Eet rustig door. Ruiken de wolven angst, dan vallen ze aan. Nu druipen ze af. En na zijn maaltje gaat Mincho rustig buiten liggen, wetende dat hij van de roedel niets meer te vrezen heeft.

Chapeau voor dat beleid dat dieren serieus neemt. Beter dan het wanhopige ge-ijsbeer in de kleine hokken van vroeger. Je zag daar alles, behalve een echte beer. Dat je nu op tv meer ziet dan live in dat park, is mooi meegenomen; ik zou als directeur gewoon dit programma vertonen bij die dierenverblijven en profiteren van de miljoen mensen die Mincho ooit wel in het echt willen zien.

