Nog niet alle taboes zijn geslecht, blijkt in het derde seizoen van Sex Education

Seks is leuk en voorlichting kan ook best luchtig. Het derde seizoen van Sex Education zit weer vol nieuwe (niet) alledaagse dilemma’s.

Iedereen heeft seks, het liefst veelvuldig en uitbundig. Dat is de boodschap waarmee het derde seizoen van de serie Sex Education begint. Vrouwen doen het met mannen, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen en aliens met aliens. Passie is een vereiste, liefde niet per se.

Dat laatste blijkt wel uit het feit dat de beetje sullige hoofdpersoon Otis de hele zomer ‘casual seks’ heeft gehad met Ruby, het hipste meisje van van de school. Behalve de spreekwoordelijke lakens delen de twee niets, dus houden ze hun sekscapades angstvallig geheim. Omdat ook de slaapkamer verboden terrein is, vrijen de twee vooral stiekem in de auto of het verlaten toiletgebouw op het schoolterrein. Het is herkenbare, stuntelige seks tussen onhandige pubers met ongecontroleerde ledematen.

Sexpositivity

Ook het derde seizoen van Sex Education is weer heerlijk ontspannen kijken naar een komische serie over jongeren en hun seksuele ontwikkeling. Het gaat vooral over de vrolijke kant van lust, sexpositivity noemen ze dat. En het is de makers ook weer gelukt om je na te laten denken over vragen waar jongeren mee te maken krijgen, maar waar je in het dagelijks leven misschien niet altijd bij stil staat. Reuze educatief voor alle leeftijden.

Zo zien we bijvoorbeeld hoe de uitbundige Eric graag echte seks wil met zijn introverte vriend Adam. Elke keer als het koppel het probeert, eindigt de vrijpartij in geklungel en onbegrip. Waar gaat dit mis? Uiteindelijk komt bij Adam het hoge woord eruit: Ik wil dat jij seks met mij hebt en niet andersom. Het is een dilemma waar een heterostel zelden mee te maken krijgt: wie penetreert eigenlijk wie?

Ook interessant; Jackson, de populaire leerling die we kennen als zwemmer met overfanatieke lesbische ouders, wordt verliefd op de nieuwe non-binaire Cal die dit trimester voor flink wat reuring zorgt op Moordale High School. Hij kust hen, maar als ze op bed in elkaars armen liggen flapt hij eruit: “Wat ben je mooi”. Onmiddellijk realiseert hij zich dat je ‘mooi’ vooral tegen vrouwen zegt en dat zijn opmerking niet echt genderneutraal is. Maar wat zeg je dan: Knap, aantrekkelijk, lekker?

Over de top

Het grotere verhaal is dit seizoen nog iets meer over de top dan in de eerdere seizoenen. De kwade genius is het nieuwe hoofd van de school die een uiterste poging doet om het seksschool-imago van Moordale weg te poetsen. Ze kiest de communistische benadering: strakke regels, uniformen, vaste looprichtingen en het schoollied (Fuck the pain away) wordt vervangen door een Latijnse hymne. Hoofdleerlingen worden aangesteld om medeleerlingen te controleren en te verlinken. Al snel loopt de frustratie hoog op, dit vraagt om muiterij. Alles eindigt in een revolutie met dansende penispakken, vulva cupcakes en een muur met kleurige vagina-graffiti.

Maar hoe zit het ondertussen met de excentrieke Meave en Otis die al twee seizoenen om elkaar heen dansen? Tijdens een chaotisch schoolreisje naar Frankrijk worden de twee achtergelaten bij een benzinestation. Wachtend op redding loopt de spanning tussen hen op. Maar intussen speelt er ook meer tussen Meave en Isaac, de etter in de rolstoel. Wie zal ze kiezen?

Net als in eerdere seizoenen van Sex Education hebben de makers wel weer erg veel verhaallijnen door elkaar gevlochten. Daardoor zijn niet alle karakters even goed uitgediept en blijf je soms zitten met vragen. Toch is het ook in deze serie weer gelukt om taboes te doorbreken, al is het soms van dik hout zaagt men planken. Maar misschien is dat juist wel goed voor de hedendaagse, soms wat preutse Instagram-generatie. Zolang het maar gebeurt zonder belerend vingertje of opgelegde moraal, én met een flinke dosis Britse humor. Uiteindelijk blijft vooral hangen: seks is leuk, experimenteer en leer.

Het derde seizoen van Sex Education is sinds 17 september te zien op Netflix.