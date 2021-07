Nog één keer zet Liza Ferschtman de zintuigen heerlijk op scherp

Zondag nam violiste Liza Ferschtman na vijftien jaar afscheid van haar Delft Chamber Music Festival en droeg ze de boedel over aan pianiste Nino Gvetadze. Een dag eerder werd Ferschtman voor haar inzet benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de onderscheiding opgespeld door de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Die onderscheiding verdiende de violiste voor haar enthousiasme, maar zeker ook voor haar artistiek opvallende en gedurfde programmering door de jaren heen. Die van zaterdag was daar weer eens een prachtig voorbeeld van.

Neem nou zo’n compositie als de Galgenlieder (1996) van de Russin Sofia Goebaidoelina voor alt, contrabas en slagwerk. Helena Rasker, Niek de Groot en Pepe García werden voor hun spetterende uitvoering ervan in de Van der Mandelezaal toegejuicht door 94 enthousiaste bezoekers - het maximum aantal dat naar binnen mocht. Hoe de drie het deden was werkelijk adembenemend, met die steeds maar expressiever wordende stem van Rasker en het bij wijlen acrobatische spel van de beide heren.

Maar Ferschtman heeft haar publiek in Delft wel klaargestoomd voor dit soort ‘moeilijke’ en absurdistische muziek. Zo programmeerde ze in een van haar eerste festivals de Ten Blake Songs (1957) van Ralph Vaughan Williams, geschreven voor de vreemde combinatie van tenor en hobo. Zaterdagmiddag klonk het stuk weer, nu in de magnifieke uitvoering van Robin Tritschler en Olivier Stankiewicz.

De liedcyclus was ingebed tussen late pianostukken van de oude Brahms (met Enrico Pace in grootse vorm), twee Fantasies voor vier en vijf strijkers van de jonge Purcell (Ferschtman zelf stond achter de eerste lessenaar) en het Phantasy Quartet van de jonge Benjamin Britten. In dit zelden gespeelde opus 2 voor hobo en drie strijkers is al duidelijk hoorbaar hoe goed en origineel Britten was. Hoboïst Stankiewicz was ook hier in topvorm. Maar het was vooral de originele combinatie van al deze muziek die de zintuigen heerlijk op scherp zette.

Mezzosopraan Karin Strobos en acteur Krisjan Schellingerhout in ‘Vuurspel’ in het Arsenaal van Delft. Beeld Melle Meivogel

Of neem het nieuwe lied van Fant de Kanter, die ooit zo’n mooie cyclus voor Cristianne Stotijn schreef. Zijn bijzondere lied Prométhée was ingebed in een geslaagde theatrale voorstelling Vuurspel (concept Klaus Bertisch) over de god Prometheus, hij die het vuur aan de mensen gaf. Met twee zangers, een pianist en een acteur werden in het prachtig belichte Arsenaal teksten en muziek over vuur inventief aan elkaar geregen.

Ook hier met Stankiewicz die als een slangenbezweerder tegenover Prometheus (acteur Krisjan Schllingerhout) drie delen uit Brittens Metamorphoses after Ovid speelde. Erna volgden liederen van Wolf (een laaiende André Morsch), Poulenc en Schubert. En dat lied van De Kanter dus, dat zich staande hield tussen de grote voorgangers, en dat met soms angstaanjagend rauwe stem gezongen werd door Karin Strobos. Pianist Hans Eijsackers sloot de voorstelling indrukwekkend af met een pianobewerking van de Feuerzauber uit Wagners Die Walküre.

