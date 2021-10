Niks mis met een kalm bestaan. Leef een beetje Bob Ross-achtig

Wat doet de Amerikaanse tv-schilder Bob Ross - die we kennen van zijn rustgevende tv-lessen - in de nieuwe voorstelling van theatermaker Peter van Rooijen?

Toen hij het liedje Bob Ross schreef, net voor de zomer, wist hij dat dat de rode draad in zijn nieuwe liedjesprogramma zou worden. Theatermaker Peter­­ van Rooijen (37), winnaar van de Wim Sonneveldprijs: “Net als mijn andere liedjes gaat dit over de mildheid naar je eigen onvermogen. Dingen­­ die je niet hebt bereikt. Dat geldt ook voor mij, ja. Ik woon nu met mijn gezin in een rijtjeshuis in Gouda. In een buurt zonder romantiek en echte schoonheid, en toch denk ik dat ik hier niet ongelukkig ben.”

Van Rooijen wil met zijn voorstelling maar zeggen: probeer niet de hele tijd alles uit het leven­­ te halen.

Beeld Jaap Reedijk

Een leven zoals Bob Ross schilderde dus, een degelijk, kabbelend leven. Deze Amerikaanse tv-schilder met baard, Bob Ross (1942-1995), leerde met zijn serie The Joy of Painting miljoenen kijkers schilderen. Onder het motto: begin maar gewoon, wees niet bang dat je het niet kunt. Altijd met een glimlach. De man die een boompje dat hij net op het canvas had geschilderd een ‘gelukkige kleine boom’ noemde. En hij schilderde boven die boom niet één wolk, maar meerdere, ‘want ook wolkjes hadden vrienden nodig’, vond Ross.

Van Rooijen gunt iedereen een Bob-Ross-rustig leven. Maak van het bestaan geen kunstwerk, daar word je alleen maar ongelukkig van. Kitsch kan ook mooi zijn. Is dat de boodschap van zijn voorstelling? Grinnikt: “Ja, ik denk het wel.”

Het liedjesprogramma Liefde, dood & Bob Ross van Peter van Rooijen en band is t/m 3 dec door het hele land te zien. petervanrooijen.nl

Lees ook:

Weidse landschappen vol ‘happy trees’: de aanstekelijke levensvreugde van cultschilder Bob Ross

De tv-schilder Bob Ross is een kwart eeuw na zijn dood nog altijd populair. Maar hoort zijn werk in het museum thuis? In Museum More is een overzichtstentoonstelling te zien van de schilder die iedereen aanmoedigde zijn eigen ‘happy’ wereld op het canvas te toveren.