Nikkie de Jager is in de Make-Up Cup de ideale emancipator

Ja, er is nu negen weken lang cabaret op SBS 6, en ja, een miljoen mensen hebben zaterdagavond al de tv-premiere van Brigitte Kaandorps voorstelling Eh… gezien. Mooi dat cabaret zijn weg naar het publiek weer vindt.

Maar ik wilde het over een revolutionairder programma hebben. Een ontroerend initiatief, waar kinderen tussen de dertien en vijftien jaar een kwetsbare kant van zichzelf laten zien en tegelijk hun kracht. In de nieuwe visagie-wedstrijd Make-Up Cup (AvroTros) voeren tien jongeren hun hobby uit en laten het gepest buiten de deur.

Om half zeven ’s avonds begroet YouTube-ster Nikkie de Jager (26) van NikkieTutorials (12,5 miljoen volgers op Instagram) de deelnemers in haar studio. Ze hebben per ­video al een technische opdracht gekregen: maak een ‘look’ met nepwimpers. Meteen zie je het talent van deze zeven meisjes en drie jongens. Dit gaat voorbij een beetje oogschaduw. Het zijn kleine visagie-kunstwerkjes, richting grime. Eigenlijk worden de tieners in hun creatie een heel ander persoon.

Dat is precies wat De Jager zelf zo bevrijdend vindt, vertelt ze in de recente You-Tube-documentaireserie NikkieTutorials: Layers of Me van Linda Hakeboom. Die draait niet alleen om haar zieke broertje dat overleed, maar ook om het pesten en haar transformatie tot vrouw, die door haar vaders kant van de familie niet werd erkend.

De make-up was haar redding. Ze werd op school die dikke of lange genoemd, maar kon zich thuis met al die lagen kleurige make-up opnieuw uitvinden. Elke persoonlijkheid die ze maar wilde, kon ze zichzelf aanmeten.

Gesprekjes op de juiste toon

Geen wonder dat zij op de juiste toon gesprekjes kan voeren met die kinderen zoals Jesper (15). Jarenlang werd hij dagelijks uitgescholden en in elkaar geslagen. In de brugklas kwam hij uit de kast als homo, en nu draagt hij drie keer per week zo’n heftige ‘make-uplook’ naar school, met een half voorhoofd vol geschilderde bladeren, of met blauwe oogleden en wolken langs de haarlijn. Wat tussen de scheikundeproefjes en lesjes werkwoordspelling een beetje vervreemdend lijkt, is bij Make-Up Cup een winnende kracht.

“Ik ben zo blij dat we hier een veilige plek hebben waar zij kunnen doen waar ze van houden”, verzucht Nikkie tegen gastjurylid Roxeanne Hazes. “Ik kan uit ervaring spreken en jij ook, dacht ik. Pesten is een van de ergste dingen die je kunnen overkomen.”

In de studio kan Mats (14) gewoon op hooggehakte knielaarzen staan en krijgt een compliment ook. De kortgekapte Amber (15) kiest niet voor schoonheid maar voor griezelige gezichten, wat De Jager even professioneel als enthousiast aanmoedigt. Amber is ook gepest en heeft haar make-up en grime als uitlaatklep. In de opdracht ‘stunning lips’ maken de anderen hun lippen strak, of met een slang kronkelend om de gestifte lippen heen. Amber niet. Die plakt een lapje over haar mond, knipt het open, rijgt er veiligheidsspelden doorheen en lardeert het geheel met spetters bloed. In de opdracht ‘inspireer je op een liedje’ kiest zij Thriller van Michael Jackson, en wint als zombie de opdracht.

Waarom dit programma met zulke jonge pubers, dacht ik nog. Nu zie ik: het is precies op tijd. In de kwetsbaarste fase van hun jeugd ontvangen ze de steun en bewondering van de wereldwijd populaire Nikkie en geven gelijkgestemden een duwtje in de rug.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.