Nigeria mag eigen erfgoed lenen

Tien Europese musea, waaronder het Nederlandse Museum van Wereldculturen, zullen objecten uit hun bezit in bruikleen geven aan een nieuw ‘Koninklijk Museum van Benin’, zo hadden ze vorig jaar al afgesproken. Vanaf 2021 moeten daar exemplaren van de ‘Benin Bronzes’ uit Europa te zien zijn. In Benin City vergaderen Europese en Nigeriaanse vertegenwoordigers over het project.

Naast het koninklijk paleis

De ‘Bronzes’ werden in 1897 geroofd uit het paleis van de koning van het Beninrijk, waarvan het huidige Benin City de hoofdstad was. Het Museum Volkenkunde in Leiden bezit 139 exemplaren. De traditionele oba (koning) Ewuare II, nazaat van de koning wiens paleis destijds werd leeggeroofd, is nauw betrokken bij de plannen voor het nieuwe museum. Dat komt tegenover diens koninklijk paleis, op een terrein dat deels leeg is, maar waar ook nog woningen staan.

De Nigerianen willen bouwschetsen overleggen, en ideeën voor de financiering en het bestuur van het museum, zegt Ogbebor, rechterhand van deelstaatleider gouverneur Godwin Obaseki. Naast het Koninklijke Museum moet in Benin City ook een museum voor West-Afrikaanse kunst verrijzen, en eentje voor internationale kunsttentoonstellingen. “Gouverneur Obaseki ziet kunst als economische investering, die ertoe kan bijdragen dat mensen niet meer in wanhoop door de woestijn naar Europa trekken”, vertelt Ogbebor. De deelstaat heeft dit jaar ruim 1 miljoen euro gereserveerd voor het Bronzes-museum. Voor de ambitieuze plannen zoekt de deelstaat buitenlandse geldschieters en op een Nigeriaans elektriciteitsbedrijf, dat volgens Ogbebor 100 miljoen dollar wil investeren.

