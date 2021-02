Nieuwe samenwerkingen, maar geen fusies in het publieke bestel na 2022

Er lijkt een frisse wind door Hilversum te waaien. Alle aspirant-omroepen die deel willen worden van het publieke omroepbestel, hebben erkenning aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Hun beleidsplannen onderstrepen dat diversiteit bij de NPO hoger op de agenda staat dan in het vorige decennium.

Zo gaat de nieuwe aspirant Omroep Zwart een samenwerking aan met BNNVara. Oudere aspiranten Human en WNL – die als het goed is vanaf 2022 volwaardige omroepen worden – gaan samenwerken met respectievelijk VPRO en Omroep Max. Opvallend aan de afspraken is dat geen van deze omroepen van plan is te fuseren. “Fusies leidden in eerdere jaren tot omroepen als BNNVara en KRO-NCRV”, vertelt Human-directeur Willemien van Aalst. “Maar zo'n fusie past niet bij Human of VPRO, en ook niet bij deze tijd waarin gepleit wordt voor een pluriformer publiek bestel. Daarom behouden we ieder ons eigen merk, identiteit en programmering.”

Waarom dan überhaupt samenwerken? “Er mogen wettelijk maar zes vergunningen aan omroepverenigingen worden uitgedeeld”, zegt Van Aalst. “Dus moet elke nieuwkomer zich bij een oudere omroep aansluiten. Als aspirant deden we de afgelopen tien jaar achter de schermen ook al veel met VPRO samen, zoals productie en administratie.”

Ingewikkeld proces

WNL en Omroep Max zitten ongeveer in hetzelfde schuitje. “Wij werken al vijf jaar met Max samen”, zegt WNL-directeur Bert Huisjes. “Het ligt in de lijn der verwachting dat we die samenwerking voortzetten. Officieel hoeven we trouwens pas in juni bekend te maken met welke omroep we gaan samenwerken. We hebben nu eerst afzonderlijk onze beleidsplannen ingediend. Het is een ingewikkeld proces. Ik mag me na tien jaar bij de publieke omroep wel doctorandus noemen.”

Powned weet nog niet bij wie het zicht gaat aansluiten. Als aspirant werkte Powned met taakomroep NTR, maar dat mag het als gevestigde omroep niet meer doen, vertelt directeur Lucas Goes. “Volgens de huidige mediawet moeten wij straks samenwerken met AvroTros, BNNVara, KRO-NCRV, Omroep MAX, EO of VPRO.”

Steekproeven naar het ledental

Dan zijn er de nieuwe aspiranten die voor het eerst tot het bestel toetreden. Voor zover bekend zijn dat Omroep Zwart en Ongehoord Nederland (ON). Met wie ON in zee gaat is nog onbekend, maar Zwart maakte vandaag dus bekend te gaan samenwerken met BNNVara. “De combinatie van de rijke journalistieke historie van de Vara en het brutale karakter van BNN inspireert ons”, zegt initiatiefnemer Gianni Grot in een persbericht. “We blijven redactioneel overigens onafhankelijk van BNNVara.”

De komende weken wachten de aspiranten op nieuws van het CvdM. Het Commissariaat is namelijk bezig aan steekproeven die moeten bevestigen dat de omroepen het minimale ledental van 50.000 hebben behaald. WNL zegt alvast groen licht te hebben gekregen. “Van de 150 leden die het Commissariaat eruit pikte, bleken er drie overleden. Maar je mag er zeven fout hebben.”

