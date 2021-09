Nieuwe muziek: Orkesten die als woeste wateren tekeergaan en ingefluisterde trompettonen

Rivieren van geluid. De Irakees-Amerikaanse trompet-speler en componist Amir Elsaffar gaf zijn orkest een naam die zijn muziek uitermate goed typeert. Het is muziek die vloeit en stroomt, die versnelt en vertraagt, stijgt en daalt. Muziek die constant in beweging is. Ongrijpbaar voor wie in vaststaande kaders denkt.

Elsaffar brengt in zijn orkest klassiek westerse en traditioneel oosterse instrumenten bij elkaar, saxofoon en cello klinken naast buzuq (luitachtige) en ney (herdersfluit). Door dat zo divers samengestelde instrumentarium is Elsaffar in staat de orkestklank voortdurend te variëren. Op de momenten dat iedereen tegelijk speelt, resulteert dat in een groepsgeluid dat even vervreemdend als imposant is.

Daartegenover staan meer ingetogen passages waarin het soms lijkt alsof Elsaffar de musici en hun instrumenten aan de luisteraar voorstelt. Die intieme kennismakingen zorgen ervoor dat je als luisteraar steeds meer houvast krijgt. Wanneer het orkest weer als woest water tekeergaat, herken je gaandeweg meer stemmen. Wat net nog vreemd en ongemakkelijk klonk, klinkt nu bekend.

Daardoor is The Other Shore niet alleen geslaagd als een uitdagend muzikaal project. Het is ook een mooi maatschappelijk voorbeeld: een vergaande samenwerking met behoud van identiteit.

Mischa Andriessen

Mathias Eick Beeld Colin Eick

Jazz

Mathias Eick

When we leave

Ecm Records

★★★★

Met zijn ingetogen, maar expressieve spel kwam de Noorse trompettist Mathias Eick op eerdere platen steeds al dicht in de buurt van een menselijke stem. Als luisteraar ervaar je die sensatie op zijn nieuwste album zelfs nog sterker. Elke toon is haast een woord dat je ingefluisterd krijgt. En juist omdat het zo zacht tegen je wordt gezegd, maakt het een onvergetelijke indruk.

Net als in eerder werk spelen Eick en zijn zes bandleden (waaronder twee subtiel aanwezige drummers) volledig in dienst van de composities. Je hoort de musici bijna naar elkaar luisteren. Dat empathische samenspel versterkt de ruimtelijke sfeer die nadrukkelijk uit de pakkende, melodieuze stukken spreekt.

Melancholie

Meer nog dan voorheen weerklinkt in de muziek een zekere melancholie. Eerder deed Eicks werk nog weleens denken aan een ochtendrit in de vroege schemering en voelde het door ruimte omgeven zijn weldadig aan. Nu komt die ruimte vaak eerder over als een leegte, een gemis.

Meteen al de eerste solo van violist Håkon Aase lijkt uiting te geven aan een oprecht verdriet. En dat terwijl de emotie zelden aan de oppervlakte ligt. Het is een fijne laag die zich in deze toegankelijke muziek geleidelijk openbaart.