Nieuwe film moet onschuld van Michael Jackson bewijzen

De telefoonverbinding kraakt. “Hij zal geen enkele plaat meer verkopen”, klinkt er. “Als ik dit doorzet, ben ik de grote winnaar. Ik zal alles krijgen wat mijn hartje begeert.” Het zijn woorden die op 8 juli 1993 uit de mond van Evan Chandler rollen. Michael Jackson reageert niet langer op zijn belletjes, tiert hij aan de telefoon. En de superster heeft zijn gezin verscheurd. Een maand later eist Chandler 20 miljoen dollar van Jackson.

‘Square One’, gemaakt door een Chinees-Canadese filmmaker en fan van Michael Jackson, rept over de eerste misbruikaantijgingen tegen de King of Pop. Circa anderhalf uur lang zet de film vraagtekens bij de beschuldigingen van Jordan Chandler, de zoon van Evan, die in de jaren negentig verklaarde seksueel te zijn misbruikt door Jackson. Na een schikking kreeg hij naar schatting 15 miljoen dollar van de zanger.

De documentaire gaat vooral in op de dubieuze rol van vader Chandler, die al decennialang beticht wordt van het manipuleren van de verklaringen van zijn zoon. Hij pleegde zelfmoord in 2009. Jordan komt niet aan het woord, noch bevat de film nieuw bewijs voor de onschuld van Jackson. Wel te horen zijn onbekende getuigenissen van een vrouw die later met Jordan in de studiebanken zat.

Hartverscheurende details overtuigden kijkers

‘Square One’ is de repliek van het kamp-Jackson op ‘Leaving Neverland’. Die documentaire, waarin twee mannen verklaren dat Jackson hen als kind heeft verleid tot het verrichten van seksuele handelingen, sloeg vorig jaar in als een bom. De hartverscheurende details, de schaamte waarmee Wade Robson en James Safechuck nog altijd worstelen, de voor pedoseksuelen typische manipulatietechnieken die Jackson volgens hun families gebruikte: wereldwijd lieten kijkers zich door de documentaire overtuigen.

“‘Square One’ slaat het fundament onder die film vandaan”, stelt Mark Wittenberg, voormalig voorzitter van de Nederlandse Michael Jackson-fanclub en naar eigen zeggen vriend van de familie Jackson. Hij is de initiatiefnemer van de filmvertoning in Amsterdam, waarbij ook Jackson’s neef Taj zal zijn. “Het is een goed onderbouwd tegengeluid, dat laat zien dat de Chandlers een financieel motief hadden om Jackson vals te beschuldigen. Vader Evan liep achter met het betalen van alimentatie en droomde ervan filmmaker te worden. Hij had geld nodig.”

De miljoenen die hij uiteindelijk kreeg, hebben er volgens Wittenberg toe geleid dat anderen Chandlers voorbeeld hebben gevolgd. “Zo hebben ook Robson en Safechuck een rechtszaak gestart, waarin zij geld eisen van de erven van Jackson. Door in te zoomen op de eerste aanklacht, legt ‘Square One’ dat patroon bloot. In de VS heeft de documentaire niet veel aandacht gekregen. Frustrerend, want de film heeft de potentie om Jacksons naam te zuiveren.”

Jackson is en blijft een geval apart

Atze de Vrieze, popjournalist bij het VPRO-muziekplatform 3voor12, is het daarmee oneens. “Niet iedere spreker vond ik even geloofwaardig en de film zit technisch niet goed in elkaar. Wel laat ‘Square One’ zien dat die eerste aanklacht aan alle kanten stinkt. Daarvoor draagt de maker allerlei bewijzen aan.” In ‘Leaving Neverland’ ontbreken harde feiten, zegt De Vrieze. “Hoewel ook ik in eerste instantie totaal overdonderd was door de getuigenissen van de twee mannen, plaats ik na eigen onderzoek kanttekeningen bij hun verklaringen. Beide documentaires schieten journalistiek gezien tekort.”

De Vrieze gelooft in de schuld noch onschuld van het popidool. “Hoe je het ook wendt of keert, wat betreft zijn omgang met kinderen is Jackson een geval apart geweest. Maar of hij minderjarigen seksueel heeft misbruikt? Ik weet het niet. En achter de waarheid zullen we waarschijnlijk nooit komen, er blijven altijd een heleboel vraagtekens over.”

