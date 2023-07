Nieuwe Eurovisiebaas Twan van de Nieuwenhuijzen: ‘We doen mee aan het Songfestival om te winnen’

Met de lessen van het afgelopen jaar in zijn achterhoofd wil Twan van de Nieuwenhuijzen als de nieuwe Head of Delegation Nederland weer hoog laten scoren in de finale van het Eurovisiesongfestival. Hoe?

De man die Nederland het komende jaar naar de finale van het Eurovisiesongfestival moet loodsen heet Twan van de Nieuwenhuijzen, en zijn voordeel is dat hij weet hoe het werkt binnen de organisatie van de liedjeswedstrijd. De afgelopen drie jaar werkte hij als Head of Contest nauw samen met omroeporganisatie EBU én met alle deelnemende delegaties bij de totstandkoming van hun act. Nu is het zijn taak om – na het teleurstellende resultaat van de afgelopen editie – Nederland weer in het linkerrijtje van de finale te krijgen. “We doen mee aan de wedstrijd om te winnen.”

Dit jaar strandde het Nederlandse duo Mia Nicolai en Dion Cooper roemloos in de eerste halve finale van het Songfestival. En dat na een tiental succesvolle jaren en zelfs de winst van Duncan Laurence in 2019. Er was iets misgegaan, maar wat?

Vorige week gaf AvroTros na een grondige evaluatie toe dat er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar ‘Liverpool’. Zo klonk het liedje leuk in de studio, maar werd pas te laat ontdekt dat de noten voor het duo live te hoog gegrepen waren. Van de Nieuwenhuijzen was niet betrokken bij de productie, maar is van plan de regie dit keer strak in handen te houden.

De belangrijkste les: één iemand moet verantwoordelijk zijn

“Ik heb begrepen dat er verschillende dingen niet soepel zijn verlopen. De belangrijkste les is dat er één iemand verantwoordelijk moet zijn voor het hele proces, vanaf de selectie tot het eindresultaat. En dat ben ik dus.

“Wat ik zelf belangrijk vind is om aan artiesten – ervaren of niet – mee te geven waarin ze terechtkomen. We zoeken niet iemand die we kunnen boeken voor een leuk concert in Zweden, het Songfestival is iets heel anders. Artiesten moeten ‘ja’ willen zeggen tegen het feit dat je slechts een van de veertig artiesten bent, en maar een klein radertje in een enorme show. Je moet je ego aan de kant kunnen zetten.

“En artiesten moeten beseffen dat ze het niet voor zichzelf doen, maar dat je heel Nederland representeert. Je staat er namens ons land met de vlag te zwaaien. Mensen vinden daar wat van, zeker bij het Songfestival. En zolang mensen maar netjes blijven, is dat prima uiteraard. Ik vind het belangrijk om dat in een vroeg stadium aan de artiest duidelijk te maken.”

Kris Kross Amsterdam en Bankzitters

Sinds de inschrijving vorige week begon zijn er al tientallen aanmeldingen binnengekomen. Enkele bekende kandidaten zoals Kris Kross Amsterdam en Bankzitters hebben al laten weten dat ze willen meedoen. Na 30 september maakt de zevenkoppige selectiecommissie een keuze, half december horen we wie het is geworden. Er komt dus geen Nationaal Songfestival, zoals sommige mensen hadden gewild?

“Zeg nooit nooit, maar dit jaar niet”, aldus Van de Nieuwenhuijzen. “Van de tien keer dat er een interne selectieprocedure was, hebben we acht keer de finale gehaald. Het uitgangspunt blijft het liedje, maar wie het zingt is natuurlijk ook belangrijk. De voorkeur gaat uit naar het totaalpakket: liedje en artiest. Maar als we alleen een steengoede song hebben, zoeken we de uitvoerende erbij. Of een artiest bekend is in Nederland maakt echt niet uit. Als Albanië de allergrootste ster van Albanië stuurt, kennen wij die ook niet.”

Het kan nog alle kanten op, zegt Van de Nieuwenhuijzen. Een stevige rocktrack of een ingetogen liedje, maar ook een knotsgekke act sluit hij niet uit, ‘mits die origineel is’. Van de ongeveer 150 acts die hij de afgelopen vier jaar begeleidde heeft hij geleerd dat je een heldere visie moet hebben op hoe de act eruit komt te zien, en dat het verhaal moet kloppen tot in de kleinste details. “Dit jaar was Finland een goed voorbeeld, met dat groene jasje. Dat hebben ze overal laten terugkomen, ook bijvoorbeeld in de publiciteit. Je moet er niet te gemakkelijk over denken, maar het moet er wel heel makkelijk uitzien.”

Een heel leuk gezelschapsspel

Het lijkt een triviale gebeurtenis, maar elk jaar opnieuw maakt het Songfestival iets los in de samenleving. Het lijkt wel of in mei plotseling iedereen het erover heeft. Wat is toch de magie van het festival?

“Het verbindt mensen, net als het weer en voetbal. Over dit soort onderwerpen kunnen we altijd kletsen. Ik durf te zeggen dat het belangrijk is voor heel Europa omdat iedereen gelijktijdig naar hetzelfde zit te kijken en het er met elkaar over heeft. Misschien geef je een feestje, of heb je vrienden in het buitenland waarmee je zit te appen. Je geeft commentaar op de acts, en daar is het Songfestival natuurlijk ook voor bedoeld. Je besluit binnen dertig seconden of iets briljant is of vreselijke bagger. Dat is echt een heel leuk gezelschapsspel. Er zijn helaas veel grote, ingewikkelde problemen in de wereld, daarnaast is het Songfestival een overzichtelijk probleem; een leuke, vrolijke competitie.”

