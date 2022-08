Nieuwe Boos-aflevering over The Voice zet vraagtekens bij rol John de Mol

Heeft John de Mol gelogen? Het is een belangrijke vraag in de nieuwe Boos-uitzending van Tim Hofman. Wist de mediamagnaat dat zijn zwager Jeroen Rietbergen, bandleider bij The Voice of Holland, al jaren vrouwen lastigviel? Hofman vermoedt van wel.

De Mol heeft altijd ontkend dat hij wist van de onveilige sfeer bij The Voice. In de geruchtmakende uitzending van 20 januari over seksueel misbruik bij het tv-programma, beweerde De Mol dat hij slechts van één melding op de hoogte was. In april 2019 kwam een kandidate met haar moeder naar zijn kantoor om te vertellen dat Rietbergen haar lastigviel.

Daarop werd De Mol vreselijk kwaad op Rietbergen, zei hij in januari tegen Hofman. Ook zei de Talpa-baas dat er bij het programma en binnen zijn bedrijf genoeg ‘loketten’ waren waar seksueel grensoverschrijdend gedrag kon worden gemeld. Hij riep vrouwen op om dat ook echt te doen, want na een melding zou zeker actie volgen. “Daar durf ik alle twee mijn handen voor in het vuur te steken.”

Boos en verdrietig

Gaat hij zijn handen branden? Hofman en zijn team hebben aanwijzingen dat John de Mol mogelijk al in 2018 wist dat Rietbergen zich misdroeg, zo blijkt uit de Boos-aflevering die donderdag is gepubliceerd. Vier vrouwen zouden al eerder over de bandleider hebben geklaagd. Zij waren medewerkers van het programma, geen kandidaten.

De vrouwen deden hun beklag bij twee verantwoordelijke managers, die met de meldingen naar De Mol zouden zijn gestapt. Een van de bewijsstukken is een telefoonopname tussen een van de vermeende slachtoffers en een contactpersoon binnen de productie. Het slachtoffer zegt daarin onder meer dat ze boos en verdrietig is dat háár melding door De Mol in de eerste Boos-uitzending werd ontkend.

Ook uit andere getuigenissen blijkt volgens Hofman dat al lang bekend was dat Rietbergen zijn handen niet thuis kon houden. “De programmaleiding maakte zich er met een grapje vanaf, of zei: zo is hij nu eenmaal.”

Gezond bedrijf?

John De Mol was tot eind 2019 verantwoordelijk voor The Voice. Daarna verkocht hij het aan productiemaatschappij ITV. Na de Boos-uitzending in januari werd het programma stopgezet. De schade wordt geschat op 300 miljoen euro. Het is de vraag of ITV dat bedrag bij De Mol kan claimen. Volgens Hofman is de vraag: kocht ITV met The Voice een gezond bedrijf, “of bleek het toch een huis met een rotte vloer?”

John de Mol en de twee genoemde managers wilden in de uitzending niet reageren. Zij zeggen dat ze hun verhaal hebben gedaan bij het Openbaar Ministerie en het advocatenbureau Van Doorne, dat namens ITV een eigen onderzoek doet.

