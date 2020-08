Nieuw steunpakket voor cultuursector

De recente protestacties van de cultuursector werpen vruchten af. Het kabinet trekt 482 miljoen euro extra uit om de gevolgen van de coronacrisis voor kunstenaars en culturele instellingen op te vangen. Minister Ingrid van Engelshoven van cultuur maakte de steunmaatregel vrijdagmiddag bekend na afloop van de ministerraad.

Een dag eerder had het kabinet al overeenstemming bereikt over het ‘derde steunpakket’ voor het bedrijfsleven. Dat pakket bedraagt 11 miljard euro, bleek gisteren. De culturele sector kan uit deze algemene ruif zo’n 220 miljoen euro mee-eten voor het doorbetalen van lonen (NOW) en het ondersteunen van zzp’ers (Tozo). In totaal krijgt de kunst daarmee extra ademruimte ter waarde van 700 miljoen euro. Bioscopen, theaters, podia, musea en individuele kunstenaars kunnen er vooralsnog tot juli volgend jaar gebruik van maken.

De cultuursector ontving in april al een eerste steunpakket van 300 miljoen euro. Dat was ontoereikend, klonk het meteen, omdat de sector bovengemiddeld zwaar lijdt onder de coronacrisis. Volgens het Centraal Planbureau is de culturele productie in het tweede kwartaal gedaald met 37,4 procent. De economie als geheel kromp met 8,5 procent.

Provincies meldden dat het oude steunpakket alleen in de grote steden zoals Amsterdam terechtkwam. Daarom is nu een bedrag van 150 miljoen euro speciaal gereserveerd voor gemeentes om de lokale culturele infrastructuur overeind te houden.

Kaalslag in de kunstwereld

Van Engelshoven noemt cultuur ‘de ziel van de samenleving’. Ze wil dat er na de coronacrisis nog steeds een sterke culturele en creatieve sector overeind staat. Mocht het tweede reddingspakket weer te mager blijken, dan doet zij er mogelijk opnieuw geld bij.

Lotte van den Berg, theatermaker bij het gezelschap Building Conversation, is blij met de coronahulp. “Het is geweldig dat het kabinet nu daadkrachtig optreedt en het belang van kunst inziet. Maar het blijft een noodpakket, en van alleen noodhulp kunnen we niet leven. Er zal ook structureel geld bij moeten.”

Van den Berg was deze week een van de opstellers van een brandbrief die inmiddels door drieduizend mensen is ondertekend. De briefschrijvers waarschuwen voor een kaalslag in de kunstwereld als gevolg van tien jaar bezuinigen op het Fonds Podiumkunsten. Van de 149 gezelschappen en ensembles die positief waren beoordeeld door het Fonds krijgt de helft geen geld omdat de kas leeg is. “Zo krijg je een gehavend cultureel landschap met witte vlekken in het aanbod voor bepaalde regio’s, genres en generaties”, aldus Van den Berg. “We gaan ervan uit dat daar op Prinsjesdag een oplossing voor komt.”

