Niet voor het eerst: tumult rond een vertaling

Het tumult vorige week rondom Marieke Lucas Rijnevelds onder druk afgezegde vertaling van The Hill We Climb van Amanda Gorman brengt eerder rumoer rond vertalingen van Alice Walkers roman The Color Purple in herinnering. De klassieker wordt deze­­ week door Julie Phillips besproken in onze serie over huwelijksromans.

Notoir lastig te vertalen is het zuidelijke zwart-Amerikaanse dialect in The Color Purple – goed voor veel debat door de ­jaren heen. Bijvoorbeeld over de vertaling in volks Pools, die de indruk wekt dat het verhaal zich afspeelt onder analfabete boeren op het Poolse platteland. Of over de vertalingen van drie Chinese vertalers die hun doorsnee Chinees gepaard laten gaan van een nawoord, waarin wordt uitgelegd hoe en waarom de vertaling afwijkt van het Amerikaans. Het laatste lijkt ook de keuze van de ­recentste Nederlandse vertaler Robert Dorsman, die op de eerste bladzijde ‘She say It too soon, Fonso, I ain’t well’ vertaalt als: ‘Ze zei: het is te snel Fonso, ik ben nog niet beter’.

Zielsverwant

Alice Walker heeft zich regelmatig met de vertalingen van haar werk bemoeid, maar haar commentaar richtte zich niet op de persoon van de vertaler. Zo was ze zeer tevreden over de vertaling van haar poëzie door Manuel Garcia Verdecia, een Cubaanse dichter die naast werk van Walker ook poëzie van Sylvia Plath vertaalde en die door Walker een zielsverwant wordt genoemd.

Amanda Gormans gedicht lijkt overigens een eenvoudiger opdracht dan het lastig te vertalen The Color Purple. Neemt niet weg dat de kracht van het gedicht van Gorman juist in haar performance zat en dat het daarom toch ook voor de hand ligt om te kiezen voor een spoken word-artiest.

Nicole Lucas en Jann Ruyters berichten wekelijks over boekennieuws en ander rumoer uit het literaire circuit.