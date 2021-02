Niet Pornhub, maar Facebook heeft de meeste kinderporno

In 2020 waren er ruim 20 miljoen meldingen van kinderporno en -misbruik op Facebook. Dat meldt het Amerikaanse centrum voor vermiste en misbruikte kinderen, NCMEC. Het materiaal staat op Facebook zelf, maar ook bij dochterbedrijven als Messenger.

“Mensen denken vaak dat kinderporno alleen op het darkweb staat, maar dat is gewoon niet zo”, zegt Arda Gerkens, Eerste Kamerlid voor de SP en directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). “Heel veel staat op Facebook, Twitter en openbare foto-opslagwebsites.”

Openbaar of niet, geen enkel ander platform komt bij Facebook in de buurt. Google staat op de tweede plaats met een half miljoen meldingen, Snapchat heeft er 144.000 en Twitter 65.000. MindGeek, het moederbedrijf van Pornhub, was goed voor 13.000 meldingen. Dat is relatief gezien opvallend weinig, aangezien juist Pornhub de laatste tijd zwaar onder druk staat vanwege video’s met kindermisbruik. In totaal vertegenwoordigt Facebook 95 procent van de 21 miljoen meldingen die NCMEC ontving.

Het gaat overigens niet om 20 miljoen verschillende plaatjes of filmpjes. “Het gros betreft beelden die viral gaan op Facebook Messenger”, zegt Gerkens. Maar het feit blijft dat het materiaal op Facebook veel meer rond lijkt te gaan dan elders.

Meer meldingen betekent niet per definitie meer misbruik

Deel van de reden is simpelweg de grootte van het platform. Pornoreus MindGeek zegt dagelijks 115 miljoen bezoekers te hebben. Bij Facebook zijn dat er maar liefst 1,76 miljard. Maar ook in verhouding tot de bezoekersaantallen telt Facebook nog honderd keer zo veel meldingen als MindGeek.

Dat kan komen doordat Facebook een stuk meer handhaaft. Veel meldingen komen van de techbedrijven zelf, en waar Facebook 15.000 moderatoren in dienst heeft die verboden filmpjes verwijderen, had Pornhub er in 2020 slechts iets van 80, bleek in december uit een rondvraag van The New York Times.

“Daar komt bij dat berichten in Messenger van Facebook niet versleuteld zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Telegram”, vertelt Gerkens. Meer meldingen betekent dus niet per definitie meer misbruik. Het kan ook een teken zijn van meer controle.

Op dit moment hangt techbedrijven in Europa een nieuwe richtlijn boven het hoofd die verbiedt in de privécommunicatie van gebruikers te neuzen. Het is nog onduidelijk of en hoe bedrijven onder deze wet een uitzondering krijgen om kinderporno op te sporen.

