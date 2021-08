‘Niet meer dan 750 bezoekers? Dat is geen festival’

Alleen onder strenge voorwaarden kunnen de geplande eendaagse festivals tot 1 september plaatsvinden. Hooguit 750 bezoekers zijn er welkom. Ook moet het evenement buiten zijn of in een tent die aan vier kanten open is. De bezoekers moeten een vaccinatiebewijs, negatieve test of herstelbewijs laten zien.

Organisatoren, tentenbouwers en beveiligingsorganisaties hebben met verbazing en ongeloof op de maatregelen van Rutte gereageerd, vertelt Berend Schans. Hij is directeur van de Vereniging van Nederlandse poppodia en festivals (VNPF).

‘Dit is een dorpsfeest, geen festival’

Schans: “Niet meer dan 750 mensen dus. Dat is leuk voor een literatuurevenement of een dorpsfeest. Dit bedoel ik niet denigrerend, maar om kostendekkend te kunnen werken, hebben wij veel meer bezoekers nodig. Een uitverkocht Paradiso heeft al 1500 mensen! Een groot festival begint pas te renderen bij 20.000 mensen. 750 is een getal waar we niet mee kunnen werken. Dat is geen festival.”

Hij legt nog eens uit dat je voor een beetje festival een infrastructuur moet hebben die veilig is, die moet voldoen aan alle wettelijke eisen. En dat als je kostendekkend wilt werken, je de kaartjes heel duur zou moeten maken. En dat wil geen organisator. Schans: “Ik dacht dat ze in Den Haag onze sector inmiddels, na zoveel overlegrondes, wel zouden snappen.”

Ook festivalorganisator ALDA is teleurgesteld dat de grote eendaagse festivals voorlopig niet doorgaan en benadrukt dat er snel een besluit moet komen voor de meerdaagse festivals na 1 september. Directeur en medeoprichter van ALDA, Allan Hardenberg, vindt 13 augustus te laat om te beslissen over het lot van het meerdaagse A State of Trance (ASOT) dat het eerste weekend van september staat gepland. Dan worden in de Utrechtse Jaarbeurs zeker 55.000 mensen verwacht bij de duizendste ASOT-show, gebaseerd op het tranceconcept van dj Armin van Buuren.

Het kort geding dat onder andere festivalorganisator ID&T eerder had aangekondigd, wordt voorlopig aangehouden. De eisers zeggen het OMT-advies te willen inzien op basis waarvan het kabinet nu heeft besloten tot het maximumaantal bezoekers bij eendaagse festivals van 750.

Wat kan er wél doorgaan?

Welk festival kan dan wel doorgaan tussen half augustus en 1 september? Onder meer een aantal spirituele festivals, zoals Healing Garden Festival in Zeewolde (13-15 en 18 en 19 augustus met workshops, live muziek en dj’s). Van een meerdaags festival met overnachting is het een aantal dagen met dagevenementen geworden, zo laat de organisatie op haar website weten.

Ook gelden er andere regels voor festivals met vaste zitplaatsen. Zo gaat van 5 tot en met 15 augustus het festival Amersfoort Jazz gewoon door: elf dagen jazz en wereldmuziek, met gereserveerde zitplaatsen en een vast tijdsblok met twee concerten.

Het klassiekemuziekfestival Wonderfeel in juli werkte ook met vaste plaatsen. Twee weken na dat driedaagse festival in ’s Graveland heeft de GGD slechts één melding gekregen van een positief geteste bezoeker. Wonderfeel trok 5000 bezoekers, van wie naar schatting twee derde was gevaccineerd. Iedere bezoeker moest bij aanvang een coronatoegangsbewijs of een negatieve test overleggen, en de crew werd elke dag getest.

September

Op 13 augustus bepaalt het kabinet wat er gebeurt met de evenementen in september. Dan vindt onder meer de Formule 1-race in Zandvoort plaats en het muziekfestival Into the Great Wide Open op Vlieland, waar jaarlijks duizenden mensen op afkomen.

Er bestaat een kans dat Rutte de 13de aankondigt dat al eerder meer mogelijk is. Twents technofestival Onder De Radar (28 augustus) noemt dat op Facebook een ‘sprankje hoop’ en zegt door te gaan met voorbereiden. “Volhouden, tot de laatste snik. Voor die kleine kans op geweldig nieuws op 13 augustus.”

