Niet eerder zag je de pijnlijke vaccinatiekloof van zo dichtbij als in Vaccinatievetes

Chantal is 15 jaar oud en ‘nog’ ongevaccineerd. Met de cameraploeg loopt het meisje met de rode haarlok naar de McDonald’s, waar veel klasgenoten ’s middags heen gaan. Zij niet meer. Ze ging door de grond toen ze vorige keer geweigerd werd. Voor de PowNed-documentaire Vaccinatie Vetes (ik zou Vaccinatievetes schrijven) wilde Chantal wel weer een poging wagen. Vlakbij de ‘Mac’ schuilt ze van schaamte even in een donker steegje. Ze aarzelt. Kijkt schichtig om zich heen. Gaat weer weg.

Ze gaat even naar de lunchroom van haar ongevaccineerde moeder. Haar ouders zijn gescheiden en deze week woont ze eigenlijk bij haar gevaccineerde vader, projectleider van de bouw van nood-ic’s. Hij heeft de benauwdheid en dood rond covid gezien en wil het liefst dat zijn dochter de prik neemt. Moeder blijft het niet vertrouwen. Ze heeft zelfs het zitgedeelte van haar lunchroom gesloten om niet te hoeven controleren op de QR-code die ze zelf niet heeft.

Chantal stelt altijd één ouder teleur

Twee werkelijkheden, met de bleke Chantal op de breuklijn ertussen. Ze stelt altijd één ouder teleur. Het plaatst een steek in je hart. Net als de situatie van anderen in het programma. Ellies vader (86) “wil niet meer naast ongevaccineerden zitten”, had hij gezegd, en dus mag zijn dochter niet meer op bezoek komen. Bea is uit haar sjoelclubje voor ouderen gezet. Robert is mede door zijn ideeën ontslagen, en was niet meer welkom op het huwelijk van zijn beste vriend. En woongroepbewoners Sefrijn en Eline voelen de dreigende escalatie op de gangen, waar ze hun huisgenoten angstvallig vermijden.

In vaccinatievetes belichtte maker Nadia Shah woensdag de sociale en psychologische pijn van uitsluiting nu mensen uit een zelfde kring radicaal verschillend over het vaccin denken. Slechts 287.000 mensen keken het programma. Tja, wie heeft er nog zin in die botsende wereldbeelden? Tot ín de Tweede Kamer gaat het nu hard tegen hard. We kennen de frames: het is ‘jullie ongevaccineerden houden de pandemie in stand’ tegen ‘jullie gevaccineerden verkwanselen de vrijheden en nemen klakkeloos aan wat de overheid zegt.’

Hard tegen hard gaat stuklopen

Ik moest mezelf weerhouden om kwaad te worden dat ik in het kritiekloze hoekje werd geduwd. Ik vertrouw gewoon andere nieuwsbronnen dan zij, zie het nut in van massale vaccinaties en maakte zelf de weloverwogen keuze voor die prik. Maar dit programma liet zich niet verleiden om mensen op de inhoud te laten ingaan, dus moest ik ook niet verlangen dat argumenten weersproken en gecheckt werden. De invalshoek hoe uitsluiting nu werkelijk dagelijks voelt, was waardevoller. Hier klonk niet het gangbare protest, hier klonk pijn.

Als je Ellie, Chantal, Robert en de anderen zag worstelen met eenzaamheid in hun vernauwde leefwereld, kon je niet anders dan empathie voelen. Je zag ook hoe diep de keuze inslijt naarmate het net van beperkende maatregelen zich sluit. Alsnog dat vaccin nemen wordt steeds moeilijker, zegt de twijfelende Chantal. Het vraagt inmiddels een grote capitulatie nu deze mensen al een tijd zo’n hoge sociale prijs hebben betaald. Dan besef je: hard tegen hard gaat stuklopen. De manier om wereldbeelden weer te laten overlappen, is door oog te hebben voor de pijn. Alleen wie zich weer een beetje veilig voelt in de groep, kan zijn stekels laten zakken.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.