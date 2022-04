Niet de hordes gillende meisjes, maar poëzie, liefde en oude gitaren maakten Henny Vrienten gelukkig

Als zanger van Doe Maar was Henny Vrienten een sensationeel popidool. Met de ‘nettemenerenfilmmuziek’ die hij daarna ging schrijven, had hij ook veel succes.

Blonde gelkuif, zwarte zonnebril, een sexy stem met een kreuntje erin. Voor een hele generatie meisjes - vrouwen van vijftig nu - was Henny Vrienten een popidool van wereldformaat. Een status die hij zelf moedwillig om zeep hielp, want van hysterische aanbidding moest hij niet veel hebben. Maandag werd bekend dat hij op 73-jarige leeftijd is overleden.

Vrienten hield de laatste jaren van tuinieren bij zijn buitenhuis in Diepenheim. Hij oogstte zijn eigen appels en kruiden en was trots op zijn vlindertuin. Maar gepensioneerd voelde hij zich nog lang niet, zo vertelde hij in maart 2021 aan het AD. “Het woord ambitie past nog steeds heel goed bij me.” Hij wilde op zijn 72ste een nieuw bandje beginnen, “dat is toch blinde ambitie?”

Stevig stempel

Met een ander bandje schreef hij popgeschiedenis met vette letters: Doe Maar geldt als de populairste Nederlandse popgroep ooit. De band bestond al twee jaar toen Vrienten er in 1980 bijkwam als bassist en zanger. En hij drukte een stevig stempel. “Ik ben van nature heel vriendelijk”, zo typeerde hij zichzelf. “Maar als ik in een band zit, moet het gaan zoals ik in gedachten heb. Dan ben ik redelijk dwingend.”

Met Vrienten als frontman kwamen de grote Doe Maar-hits als 32 jaar (Sinds 1 dag of 2), Is dit alles, De bom en 1 Nacht alleen. Opzwepende, pulserende ska-liedjes, met refreinen vol oeeeeeh’s en ah-ah-ah’s die fans veertig jaar later nog vlekkeloos kunnen meezingen.

Henny Vrienten bij een optreden in Hilvarenbeek in 1982. Beeld ANP / Rob Verhorst

Massahysterie

Al gauw ontstond er een massahysterie rond de band, fans vielen flauw tijdens concerten en verdrukten elkaar tegen dranghekken. Dat was een akelig gezicht, vertelde Vrienten later in een tv-interview met Karel de Graaff: “Je zag kinderen paars worden”. Ze werden ook steeds jonger. Tijdens een matinee, dus met daglicht, kon hij voor het eerst zijn publiek goed zien. “Ik zag kinderen van zes en acht meezingen met Je loopt je lul achterna. Met iets in hun ogen van: Waar gaat dit nou over? Dat was een pijnlijke situatie.”

Onder al die druk was het voor Vrienten en collega’s Ernst Jansz, Jan Hendriks en Jan Pijnenburg moeilijk om te doen wat ze het liefste deden: muziek maken. Hun besluit om met Doe Maar te stoppen haalde alle kranten en het NOS Journaal, hun afscheidsconcert op 14 april 1984 was live op tv. Serieuze actualiteitenprogramma’s deden verslag van het diepe verdriet van ontgoochelde fans. “Er werd veel gehuild in het land”, schreef Vrienten in zijn liedjesverzamelboek De een is de ander niet (2020). “Maar niet door ons.”

In de maanden daarna durfde Vrienten zijn huis niet meer uit en lag hij hele dagen in bed. Daar schreef hij zijn eerste soloalbum Geen ballade (1984), met nummers als Bedmensen en Als je wint, een duet dat hij zong met Herman Brood. In een zwart gat kwam hij niet terecht, want Vrienten besloot al gauw om ‘nettemenerenfilmmuziek’ te gaan schrijven. Ook knipte hij zijn geverfde kuif af en nam hij een serieuze hoornen bril.

Henny Vrienten bij een optreden in 2018. Beeld ANP Kippa

Sesamstraat

Van sexy popster tot keurige componist: zijn carrièreswitch pakte goed uit. Vrientens eerste compositie was voor De prooi (1985), daarna volgden Left Luggage, Kruimeltje, Sonny Boy en nog zo’n twintig andere Nederlandse films. Ook tv-series en kinderprogramma’s als Het Sinterklaasjournaal voorzag hij van soundtracks. Voor Sesamstraat schreef hij tientallen liedjes, waaronder Vriendjes voor altijd en Bang voor de kapper.

Met zijn oude vrienden Boudewijn de Groot en George Kooymans vormde hij in 2016 het trio Vreemde Kostgangers, samen brachten ze twee albums uit en toerden ze door het land. Maar dat hield op toen Kooymans ernstig ziek werd.

Ook voor zichzelf bleef Vrienten schrijven, poëtische liedjes met een vrolijke, licht ironische toets, al zijn sommige songs onvervalst romantisch. Dat geldt bijvoorbeeld voor In jouw armen van zijn laatste soloalbum Tussen de regels (2019): “Niet lang geleden in een vorig leven / vol zelfbeklag, woede en pijn / besloot ik mezelf een herkansing te geven / pas nu weet ik waar ik wil zijn / In jouw armen, in jouw armen / in jouw armen, in jouw armen.”

In het nummer Karnemelk met bitterkoekjes bezingt hij zijn Brabantse jongenskamertje, waarin hij op zijn eerste gitaar zat te pielen. Een ode aan zijn jeugd en zijn ouders, die vroeger maar drie boeken bezaten, waaronder de Elsevier Encyclopedie. “Als je weet waar je vandaan komt / kun je overal naartoe.”

Schaduwbibliotheek

Zelf had Vrienten een enorme verzameling boeken, vooral poëzie. Hij had zelfs een ‘schaduwbibliotheek’, vertelde hij in september 2021 aan tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk. “De meest noodzakelijke boeken heb ik twee of drie keer.” Noodzakelijk was voor hem in elk geval Sensitieve verzen (1890) van Herman Gorter. Poëzie, ‘heel erg veel van iemand houden’, zijn kinderen én oude gitaren: die maakten Vrienten gelukkig.

In datzelfde tv-programma kondigde de muzikant aan dat hij in oktober weer met Doe Maar ging toeren. Het zou een allerlaatste afscheidstournee zijn van de band die ze in 2000 weer een beetje nieuw leven inbliezen. Maar spoedig daarna werden de stijf uitverkochte concerten afgelast, want Vrienten bleek ziek. Hij laat een vrouw, vier zonen en een dochter achter.

Lees ook:

Henny Vrienten en zoon Xander over muziek, het leven en de dood: ‘In de hel zitten de leuke mensen’

In 2019 spraken we de vandaag overleden Henny Vrienten over zijn relatie met z’n zoon Xander. Lees het interview over het leven en de dood hier terug. “Als vader wil je het liefst altijd je kinderen om je heen hebben.”