Niet alleen spullen, ook mensen krijgen een tweede kans in de kringloop

Allyson loopt wankelend op hooggehakte laarzen een rondje door het textielatelier van Kringloopcentrum Amersfoort. “Het voelt alsof ik gegroeid ben", zegt ze. De transgender oefent voor de modeshow die de medewerkers van de winkel houden. De kledingstukken en accessoires van de modellen zijn door de naaisters bewerkt tot nieuwe outfits. “Heb je wel eens hoge hakken gedragen? Ik wil graag dat je lekker kunt lopen", zegt atelierbaas Sally. Dan kiest Allyson toch voor comfortabeler sleehakken.

Bij de kringloop is alleen maar afgedankte troep te koop, dacht regisseur Frank Wiering aanvankelijk. Zijn vrouw was wel een enthousiaste kringloopklant. Toen hij op haar aanraden de tweedehands zaak in Steenwijk bezocht, kwam hij erachter dat zijn vooroordeel niet klopte. “Ik sprak met de mensen die er werkten en ik zag dat ze creatief waren en elkaar door en door kennen. Niemand loopt rond met geheimen. Omdat er zo'n open sfeer is en iedereen een rugzakje heeft, durft iedereen over zijn problemen te vertellen en zichzelf te zijn.” Hij besloot een serie over te maken over deze intrigerende wereld, waarin spullen én mensen een tweede kans krijgen: ‘Het succes van de kringloopwinkel’ (2017).

Nu is oud-VPRO-hoofdredacteur Frank Wiering terug met een vervolgserie: ‘De kracht van de kringloopwinkel’, waarvoor hij de mensen achter vier nieuwe winkels in Amersfoort, Apeldoorn, Leeuwarden en Groningen ruim een jaar heeft gevolgd. Ze maken tassen, kasten en lampen van tweedehands spullen: een vitrage wordt een jurk, een oud kussen een tas. Intussen vertellen de werknemers openhartig hun persoonlijke verhalen, bijvoorbeeld over hun depressie of een coming out.

Volgens Wiering nodigen het werk en de sfeer in de tweedehands zaken uit tot therapeutische gesprekken. “Veel mensen, vooral mannen, vinden het moeilijk om hun problemen bespreekbaar te maken. Dat leren ze in de kringloop”, zegt hij. Zo begon Kees over zijn hartstilstand te praten tijdens het maken van grafkisten in de winkel in Apeldoorn. “Gesprekken over de dood ontstaan tijdens zo'n klus vanzelf. Ze leren over hun problemen te praten omdat anderen dat ook doen. Dat gebeurt niet zo snel bij de koffieautomaat op een gewoon kantoor.”

Kringloopwinkels spelen een vitale rol in de strijd voor een beter milieu, zegt Wiering. We moeten oude spullen recyclen in plaats van weggooien: “Veel mensen denken dat vlees de grootste vervuiler is, maar gebruiksvoorwerpen zijn slechter voor het milieu. Bij het produceren van een laptop komt veel gif vrij. Er zijn 2000 wedstrijdzwembaden nodig om die chemicaliën terug te dringen tot een veilige hoeveelheid. We kunnen klimaatverandering beter tegengaan door oude spullen op te knappen tot iets wat we wél willen hebben.”

Hij legt inmiddels niet alleen kringloopwinkels vast op camera, maar koopt er ook graag wat. “Elke keer dat ik in een winkel filmde, nam ik iets mee naar huis. Mijn vrouw heeft er inmiddels genoeg van. Laatst kocht ik een Chinese kast, maar mijn vrouw vindt hem spuuglelijk. Die kast moet ik binnenkort weer terugbrengen.”

‘De kracht van de kringloopwinkel’ is t/m vrijdag 27 december te zien bij de VPRO om 21.10 uur op NPO 2 en online.

