Niet alle kandidaten in datingshow B&B Vol Liefde zijn spiritueel voldoende evolved

Daar gaan we weer. Maandag startte een nieuw seizoen van B&B Vol Liefde op RTL4 en ik bekeek meteen drie afleveringen van deze boeketreeksromantiek, die de zomer gegarandeerd broeierig maakt. Wel zeven weken lang deze keer.

Het is jaargang drie van het groots opgezette datingprogramma waarin allenig ploeterende B&B-eigenaren een partner zoeken. Zowel om voortaan samen slaapkamers schoon te maken als om die te delen. Dit jaar gaat het om acht adressen, van Zweden tot Thailand, waar wordt gesnakt naar liefde en kameraadschap. En waar kandidaten eerst hun eigen innerlijke stofnesten lijken te moeten weghalen, voordat ze aan de slag kunnen met de echte spinnenwebben en vieze plintjes. Niet zelden zijn die kandidaten stoere aanpakkers met stevige sandalen, afritsbroeken en twee rechterhanden, maar deze keer springen ook diverse spirituele types in het oog.

Het gezegde luidt: liefde is een werkwoord. Maar spiritualiteit lijkt soms wel dwangarbeid.

Concurrenten in de liefde

Zo is daar B&B-houder Walter (54). Hij runt in Frankrijk een centrum voor mensen die tot zichzelf willen komen en geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van hun spiritualiteit, levensenergie en meer van dat al. Klinkt best relaxed maar ondertussen móet je er veel, ontdekken kandidates Claudia en Anne, vijftigers die elkaar toevallig al kenden van de cursus ‘verbeter je intuïtie’ maar nu elkaars concurrenten in de liefde zijn. Goeroe Walter houdt haarscherp in de gaten of de vrouwen wel echt helemaal open zijn, of er nog laagjes af moeten, of ze het verschil weten tussen seksualiteit en seksuele energie, en of ze wel echt kunnen ontspannen.

Pfff, nogal eenvoudig met zo’n cameraploeg op je lip, die iedere beweging volgt. Sterkte dames.

Marian wordt het hof gemaakt door een voormalig advocaat die wel raad weet met de concurrentie.

Op reis met een setje stemvorken

In de bergen bij Malaga heeft kandidaat Zoë het ook niet makkelijk. Ze aast op ondernemer Joy, een mooie jongen die met een paar partners een paradijselijk B&B-complex aan het bouwen is en al snel twijfelt of Zoë uit het juiste hout is gesneden. “Het grootste deel van de groep is in a way al spiritueel evolved, maar jij snapt nog niet helemaal waar we het over hebben”, krijgt ze voor de voeten geworpen. Inderdaad, vergeleken met Babette – een andere kaapster op de kust – ligt Zoë mijlenver achter. Zo gaat Babette nooit op reis zonder haar set stemvorken (eentje per chakra) waarmee je bijvoorbeeld een gezwikte enkel zelf kunt healen. Zoë heeft echt geen idee.

Een heel klein beetje jeuk

Verfrissend is dan weer Petri (60) in Frankrijk. Wanneer een man in zijn presentatievideo verklaart dat hij een relatie zoekt ‘die van hart tot hart gaat’, komt bij haar spontaan omhoog dat ze daar een heel klein beetje jeuk van krijgt. En in Portugal wordt de charmante Marian (68) het hof gemaakt door een voormalig advocaat die als het moet ouderwets de poten onder de stoel van zijn concurrent zal wegzagen, zo verklaart hij.

Ieder jaar is trouwens dé gemene deler dat iedereen roept een partner te willen die ‘lekker spontaan’ is. Wat is dat toch? Zijn ‘kalm’ en ‘bedachtzaam’ definitief uit de mode?

Maar dan leer je iets van Anne. Na een paar teleurstellende ervaringen in de liefde is ze niet meer zo spontaan, zegt ze. Dus misschien dat de zoektocht naar ‘een spontaan iemand’ vaak vooral een zoektocht is naar een onbeschadigde, ongecompliceerde persoon. Een opgeruimd type.

Ook zonder B&B altijd prettig, ja.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.