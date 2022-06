Niemand lijkt zich druk te maken over de leugenachtige likes van Instagram

Recentelijk schreef ik een stukje over een BN’er die een levenscoach-functie vervult in het bestaan van veel Nederlanders. Terwijl ik door zijn Instagrampagina scrolde om wat meer over hem te weten te komen, zag ik dat een van zijn berichten was geliket door een vriendin van wie ik niet had verwacht dat deze man voor haar een rol van betekenis zou spelen. Laat staan eentje die haar ertoe aan zou zetten een van zijn berichten te liken. En al helemaal niet dít bericht, waarin hij zijn publiek wat vaderlijk en spiritueel toesprak.

Dus ik stuurde haar een berichtje: ‘Ik ben toch zo benieuwd waarom jij dit hebt geliket’.

‘Dat heb ik niet geliket!!’, antwoordde ze snel, dubbele uitroeptekens, en liet haar antipathie voor de man ruimschoots blijken. Mét argumenten, zoals zijn ogenschijnlijke gebrek aan zelfspot, en zijn vroomheid. ‘Gewoon een irritante vent’, typte ze. Al geloofde ze wel dat hij aardig is.

Marionettentouwtjes

Ik voelde lichte ontsteltenis: Instagram liegt gewoon keihard over likes. Ik kon wel beredeneren waarom, het had natuurlijk allemaal te maken met engagement (op z’n Engels). Het platform verdient geld afhankelijk van hoe ‘betrokken’ gebruikers zijn, en als ik zie dat een vriendin zo’n post liket, ben ik waarschijnlijk geneigd wat langer en beter naar die post te kijken. Maar het lijkt me dat Instagram wel genoeg marionettentouwtjes heeft om aan te trekken – was deze falsificatie ook nog nodig? Bij elke like die gelogen leek, werd ik er ongemakkelijker over.

Online was weinig te vinden over deze leugenachtigheid, alleen een uitermate kort Reddit-draadje. Gebruiker Linds774 was het ook opgevallen, en ze was aan het onderzoeken geslagen. Bij allerlei berichten had ze de lijst van likes doorgewerkt om te kijken of de like die Instagram suggereerde er ook echt tussen stond. Het klopte niet één keer. ‘Ze zijn compleet aan het liegen. Is dit wel legaal?’

Veel respons kreeg ze niet, blijkbaar staan Linds774 en ik alleen in onze verontwaardiging.

Ach, Instagram liegt over zoveel dingen

Maar waarom waren we ook eigenlijk verontwaardigd? Instagram liegt over zoveel dingen. Over dat de wereld een paradijselijk luxe-oord is, bijvoorbeeld, waar iedereen mooi, succesvol, dankbaar en genietend is, en al het eten fantastisch. Over dat je gelijk hebt (wat zo lijkt omdat de paar duizend mensen met wie je interacteert het met je eens zijn), en dat je praat over belangrijke dingen (want die paar duizend mensen hebben het daar ook over).

Het meest liegt Instagram over hoe het leven kan en zou moeten zijn: exceptioneel. De plaatjes die je hier treft, zijn een spiegel van de reeds decennia heersende gedachte dat het leven pas wat waard is als je uitzonderlijk bent. De uitzonderlijkste. Zie ook de krantenkoppen deze week over zwemmer Arno Kamminga die op het WK zilver won – er werd vooral op gehamerd dat het geen goud was. Zo werkt dat bij topsport, snap ik ook wel, maar tegelijk laat het heel goed de logica van onze cultuur zien. Een logica die op Instagram krachtig wordt bevestigd, en daar geldt voor heel gewone mensen met heel gewone levens. Die volgens Instagram dus goud zouden moeten zijn.

Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Instagram is een enorme jokkebrok – laten we dat vooral onthouden.