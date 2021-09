New York, habitat van dwalers en zoekers

“Wat is er in New York dat jonge mensen nog steeds aantrekt”, vraagt iemand aan de New Yorkse schrijver Fran Lebowitz, in de docu-serie Pretend it’s a city. “New York, dat is er hier”, luidt het antwoord. “Wat is niet hier? Zo moet je het zien. Waar ze ook vandaan komen, dat is hier niet.”

Of dat echte New York dan ook lijkt op het New York waar nieuwkomers van droomden zal per toerist of migrant verschillen, maar het een staat niet los van het ander, en het voordeel van de ‘droom’ is dat u er niet eens voor naar New York hoeft. Erover lezen kan ook. Recent kunnen we ons verheugen in een golfje net vertaalde stadskronieken, zoals de columns van Fran Lebowitz.

In deze krant schreef Rob Schouten eerder over de ‘portretkunst’ van schrijver Joseph Mitchell (1908-1996), die in zijn stukken voor The New Yorker ‘als een soort Simon Carmiggelt maar dan gedetailleerder en minder ironisch’ de zelfkant van New York onder de loep neemt, van arme schelpenvissers tot aan zigeunerkoningen en kermisklanten.

Vorig jaar verscheen voor het eerst in vertaling De breedsprakige dame van de Ierse Maeve Brennan (1917-1993) die in de jaren ‘50 en ‘60 door Manhattan zwierf en stadse taferelen optekende. En ook onlangs vertaald, mijn persoonlijke favoriet: Een vrouw apart en de stad van de in de Bronx geboren en getogen Vivian Gornick. ‘Niets zo heilzaam voor mijn kwade en bittere hart als een wandeling door de stad’, noteert Gornick, ‘op straat tref je de vijftig verschillende manieren waarop mensen worstelen om mens te blijven.’ New York, in rusteloosheid en veranderlijkheid, nog steeds het natuurlijke habitat van dwalers en zoekers.