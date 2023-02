Netflixen in het theater: voor een vast bedrag per maand elke avond naar een live voorstelling

Sinds 2014 bestaat We Are Public. Met een lidmaatschap vanaf 15 euro per maand krijg je onbeperkt toegang tot voorstellingen, concerten, films en exposities door heel Nederland. Als je er op tijd bij bent, en de voorstelling niet uitverkocht is, kom je gratis binnen. Het werkt zoals bij Netflix – onbeperkt films en series kijken voor een vast bedrag per maand. Maar dan live in het theater, de concertzaal of de bioscoop.

Vanaf woensdag is het platform flink vernieuwd. Het probeert vooral de kleine zalen en de jonge makers een handje te helpen. Sinds corona gaat het met de grote voorstellingen qua publieksbezoek weer prima, maar een groot deel van de kleinere cultuurzalen kampt nog steeds met tegenvallende kaartverkoop. Het vernieuwde We Are Public hoopt mee te helpen die halflege zalen weer voller te krijgen.

Ruim vierhonderd podia, musea en filmhuizen doen mee en dat aanbod groeit. De website wearepublic.nl werkt met een geavanceerde zoekfunctie: per locatie, per dag en per genre zie je precies wat er die dag speelt. Daarnaast maken ‘curatoren’ speciale collecties: programma’s die er voor hen bovenuit steken. Door deze selectie ga je misschien eerder naar een voorstelling die je anders nooit zou ontdekken. Favorieten kun je op een lijst bewaren.

Inmiddels doen al dertien grote en kleine steden mee. Dus niet alleen Amsterdam en Utrecht, maar ook Tilburg en Amersfoort. De ambitie is om dit jaar ook Groningen, Nijmegen en Maastricht nog aan de lijst toe te voegen.

