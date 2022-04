Netflix-serie Dirty Lines neemt je mee naar de sekslijnen van de jaren tachtig

Kreunend en hijgend zit Marly Salomon in de geluidsstudio van het bedrijf Teledutch. Aan de andere kant van het glas staan de oprichters van het bedrijf, allebei miljonair. ‘Ik ben eigenlijk heel preuts van mezelf’, vertelt Marly aan de kijker, vlak nadat ze in de microfoon ‘Ik kom weer’ heeft gegild. Zo begint de nieuwe Nederlandse Netflix Original-serie Dirty Lines, losjes gebaseerd op het ware verhaal van de opkomst van de sekslijnen in Amsterdam in de jaren tachtig.

Actrice Joy Delima, die Marly speelt, hoefde weinig verbeelding te gebruiken om die openingsscène in de geluidsstudio te spelen. “Ik heb zelf ook erotische verhalen ingesproken en geschreven”, vertelt ze een week voordat Dirty Lines verschijnt, aan het eind van een lange dag vol interviews.

“Dat inspreken deed ik voor Storytel. Het was heel leuk, ik kreeg een lijst met thema’s waarover mensen willen horen. Trio’s of SM bijvoorbeeld, of vrouwen die domineren. En het is nooit maar één persoon die dat wil. Mensen hebben hele rijke fantasieën. Dat is nooit veranderd, de kern van je gehoord willen voelen in een seksuele fantasie.”

Dirty Lines met Joy Delima. ‘Mensen hebben hele rijke fantasieën.’ Beeld Netflix

Anoniem

Het succes van de telefonische seksverhalen in de jaren tachtig lag volgens de serie aan diversiteit en anonimiteit. Wanneer Teledutch maar liefst driehonderd lijnen moet vullen, bedenken ze erotische verhalen voor vrouwen, homo’s en iedere seksuele voorkeur die ze zich kunnen voorstellen. Ineens kunnen mensen die hun verlangens nooit in een videotheek durfden op te biechten anoniem aan hun trekken komen.

Die anonimiteit blijkt belangrijk voor een van Teledutch’ oprichters, Ramon, die een vrouw en kind heeft terwijl hij heimelijk homoseksueel is. Maar in zekere zin ook voor hoofdpersoon Marly, die alleen een bijbaantje bij Teledutch durft te nemen omdat ze aanneemt dat haar strenge ouders er niet achter zullen komen.

“Dirty Lines gaat óók over een Surinaams meisje in een witte stad”, zegt Delima. “Er is zeker een cultuurverschil. Voor Marly’s witte beste vriendin, Janna, is het heel normaal om met jongens thuis te komen en over seks te praten. Maar bij Marly is dat ‘not done’. Dat herkende ik van mijn eigen ouderlijk huis.”

Sekslijnen waren big business in de jaren tachtig.

‘Als zwarte vrouw ga je niet zomaar schreeuwen’

Delima heeft nog meer gemeen met haar personage in de serie. Beiden leerden van hun ouders om niet te luid te zijn en niet te veel op te vallen, omdat dat riskant is voor personen van kleur. “Je leert je als zwarte vrouw bewust te zijn van het feit dat je een zwarte vrouw bent, waardoor je niet zomaar boos wordt en gaat schreeuwen of schelden.”

Ook hebben beiden het in het begin moeilijk gevonden om openlijk over seks te praten. “Marly’s fantasie is heel wild. Ze durft niet te praten over masturberen, maar dat doet ze wel. Ze is vroeg begonnen haar seksualiteit te ontdekken, maar ze heeft geleerd dat praten daarover fout is.” Dat verandert geleidelijk omdat Marly bij Teledutch komt werken, lessen seksuologie krijgt aan de universiteit en kennismaakt met de beroemde club RoXY, die ook een flinke rol in de serie speelt.

Al die overeenkomsten tussen actrice en personage zijn waarschijnlijk niet louter toeval. Delima werd gevraagd om voor Dirty Lines op gesprek te komen en auditie te doen naar aanleiding van een interview in de Volkskrant, waarin ze vertelde over haar worsteling met seksuele openheid (datzelfde interview leidde tot een column waarin ze sinds eind 2020 over het thema schrijft). “Ik denk dat Marly hier en daar wel lichtjes is geïnspireerd op mijn ervaringen.”

De overeenkomsten zijn soms zelfs zo groot, dat Delima subtiele manieren bedacht om zichzelf eraan te herinneren dat ze toch echt een rol speelt. “Ik gaf haar bijvoorbeeld een zenuwtic. Het is heel klein: als ze zenuwachtig is, zit ze aan haar ringen. Het is niet eens voor de kijker, maar gewoon iets wat ik niet ken van mezelf.”

Joy Delima: ‘Ik denk dat Marly hier en daar wel lichtjes is geïnspireerd op mijn ervaringen.’ Beeld Patrick Post

Coke op elke straathoek

Gelukkig hielp de jaren tachtig-setting haar ook om te onthouden dat ze aan het acteren was. Want in de jaren tachtig was Amsterdam een heel andere plek dan nu. “Het was best ruig op straat, er werd veel gekraakt, het was normaal om op elke straathoek coke aangeboden te krijgen. En het kon ook erg vies zijn, zelfs de universiteit was smoezelig. De setdressers riepen tijdens de opnames van de serie vaak ‘meer afval!’.”

Het was ook de tijd van feesten met housemuziek en xtc in de RoXY. In Dirty Lines gaat Teledutch-oprichter Frank (Minne Koole) helemaal op in het wilde nachtleven. “Het is een heel onzeker personage. Eerst wil hij geld, maar wanneer hij dat heeft wil hij aanzien van andere zakenmannen. Maar dat lukt niet omdat hij uiteindelijk gewoon als een seksboer wordt gezien.

“Tegelijk was het wel degelijk een serieuze business. Je kan ervan vinden wat je wil, maar zakenmannen als Frank – en de echte mensen op wie hij losjes geïnspireerd is – vonden een gat in de markt. En de anonimiteit maakte het een belangrijk schakelpunt in de geschiedenis van de Nederlandse seksualiteit.”

Audioporno is terug van weggeweest

“Steenrijk worden met hijgbandjes kan nu niet meer”, erkent Delima, maar ze ziet wel een gelijkenis tussen toen en nu. “Je ziet veel mensen weer terugvallen op audioporno. Het lijkt in golven te gaan: in de jaren tachtig gingen mensen van visuele porno naar luisteren, toen terug naar kijken waarbij je fantasie helemaal wordt afgeschaafd, en nu weer naar geluid.”

Ook als het aankomt op vrouwelijke seksualiteit, ziet de actrice parallellen. “We vertellen in de serie dat mensen in die tijd nog niet wisten dat de clitoris veel groter is dan blijkt aan de oppervlakte. Tegenwoordig staat de clitoris in sommige biologieboeken, maar weten veel mensen het nog steeds niet.”

Waarom ze denkt dat dat is? “Ik denk dat er heel lang voor nodig is om een omschakeling te maken in je gedachten. Het is geen fysiologisch probleem. Kijk naar de orgasmekloof, lesbische vrouwen komen veel vaker klaar dan hetero vrouwen. Het gaat gewoon over kennis. Dat de jeugd nu al leert over instemming, vrouwelijk genot, en dat de vulva meer is dan een gat met aan de bovenkant een doperwt die ‘héél moeilijk te vinden’ is.

Joy Delima: ‘Seksscènes zijn anders dan vroeger, mede doordat we nu intimiteitscoördinatoren op sets hebben.’ Beeld Netflix

Seksscènes gáán nu ergens over

Hoopvol wordt Delima wanneer ze kijkt naar Sex Education, Normal People en andere series, vaak met jonge doelgroepen. “Seksscènes zijn anders dan vroeger, mede doordat we nu intimiteitscoördinatoren op sets hebben. De scènes gaan niet meer alleen over seks, ze vertellen meer dan dat, ze zijn realistischer en er gaat wel eens iets in mis. In Dirty Lines gebeurt er tijdens seksscènes altijd wel iets wat relevant is voor het verhaal en de personages.”

Aan het begin van aflevering 1 lijkt het erop dat Marly haar preutsheid door de gebeurtenissen in de serie zal overwinnen. En Delima? “Ik ben nu gewend educatief over seks te praten, maar praten met je partner is moeilijker. Schrijven heeft me helpen inzien dat ik gewoon niet communiceerde; dat had ik in het moment zelf helemaal niet door. Communicatie is voor veel mensen wat er ontbreekt aan hun seksleven. Dat is een zoektocht die niet is opgelost in een jaar.”

Dirty Lines is vanaf 8 april te zien op Netflix.

