Netflix maakt van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer een dubieus verdienmodel

Een koelbloedige moordenaar, veroordeeld tot levenslang voor de moord op tenminste zestien slachtoffers is de hoofdpersoon in de nieuwe Netflixhit Dahmer. De serie viel de nabestaanden van Dahmers’ slachtoffers vorige week nogal rauw op het dak, vooral omdat ze vooraf niet waren ingelicht, schreven ze op Twitter. Ook Slachtofferhulp Nederland bemoeide zich ermee en riep op de serie van Netflix te verwijderen omdat die de moordenaar verheerlijkt en de slachtoffers wegzet als hulpeloos.

Ok, I did not expect that tweet to get this much attention. To answer the main question, no, they don’t notify families when they do this. It’s all public record, so they don’t have to notify (or pay!) anyone. My family found out when everyone else did. — eric perry. (@ericthulhu) 23 september 2022

Het is de vraag of de commotie niet juist extra reclame was voor de controversiële serie, want die was binnen een week in veel landen de populairste van dit moment. Samen met het laatste seizoen van Stranger Things, haalde Dahmer de meeste streams ooit in de eerste week na de release. In minder dan twee weken zagen wereldwijd 56 miljoen huishoudens hoe de moordenaar wandelende zombies wilde maken van zijn slachtoffers. Inmiddels staat de serie ook op plek negen in de top tien populairste Netflixseries aller tijden.

Zwarte homoseksuele mannen

Het op waarheid gebaseerde verhaal gaat over Jeffrey Dahmer, een seriemoordenaar die het eind jaren tachtig had voorzien op vooral zwarte, jonge homoseksuele mannen. In de eerste aflevering is te zien hoe het moorden voor Dahmer, die wordt gespeeld door Evan Peters, inmiddels routine is geworden.

De gespierde, mysterieuze blonde verleider pikt regelmatig knappe mannen op in een nachtclub, waarna hij ze mee naar huis neemt, drogeert en wurgt. Als de man die hij dit keer heeft gestrikt opmerkt dat het stinkt in het armoedige flatje en na één slok toch besluit te vertrekken draait Dahmer door. Zwaaiend met een groot kapmes roept hij: “Waarom wil iedereen me altijd verlaten?” en: “Kalmeer, denk aan de buren. Nu gaan we gezellig samen een film kijken”.

De man weet te ontsnappen en is daarmee een van weinige slachtoffers die dat lukt. Als hij niet lang na het voorval terugkomt met twee agenten, ontdekken die in het appartement de resten van wat in totaal zo’n zestien mannen blijken te zijn. Opgehakt, gekookt of opgelost in zuur. In de volgende tien afleveringen is te zien hoe Dahmer alle moorden bekent. “Ik verdien de doodstraf voor wat ik heb gedaan.”

Actueel thema: racisme

Toch gaat de serie niet alleen over de gruwelijke misdaden van een verknipte gek, het gaat ook over het falen van de politie. Dahmer kon zoveel slachtoffers maken omdat agenten waarschuwingssignalen stelselmatig negeerden. De zwarte buurvrouw trok meerdere keren aan de bel, een minderjarige jongen die wist te ontsnappen werd door de agenten teruggebracht naar de flat van de moordenaar, en nabestaanden werden achteraf niet serieus genomen en gediscrimineerd. De serie stelt ook de vraag waarom sommige levens meer waard zijn dan andere, en of de politie wel voldoende naar je luistert als je geboren bent in een achterbuurt of met een kleur.

Zo'n actueel thema over racisme zou kunnen helpen om nog meer kijkers te trekken, denkt Willemien Sanders. De mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht deed onderzoek naar documentaires. Volgens Sanders zijn mensen al heel lang gefascineerd door het onvoorstelbare kwaad, zeker als er een relatie is met de werkelijkheid.

Sanders vindt het verwerpelijk om waargebeurde verhalen te gebruiken om geld te verdienen over de rug van bijvoorbeeld getraumatiseerde nabestaanden. “De exploitatie van menselijk leed door een commerciële dienst zoals Netflix is problematisch.”

Dat de makers van Dahmer geen contact hebben gezocht met de nabestaanden is niet netjes, maar er is geen wet waarin staat dat makers dat verplicht zijn. “De nabestaanden kunnen wel naar de rechter stappen om bijvoorbeeld een schadevergoeding te eisen.” Sanders begrijpt wel waarom Slachtofferhulp zich er vorige week mee bemoeide, maar de serie verbieden gaat Sanders te ver. “Ik denk ook niet dat een rechter dat zal doen, dat zou lijken op censuur. Het is natuurlijk wel prima om de discussie aan te zwengelen over hoe ver we willen gaan met dit soort series, al is het bijeffect inderdaad wel dat ze extra reclame maken.”

Netflix heeft laten weten niet te willen reageren op de ophef.

