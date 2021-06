Negeer Elon Musk en Jeff Bezos, de verpersoonlijkingen van de bovenklasse

“Om te beginnen wil ik graag mijn visie voor de toekomst delen”, aldus Elon Musk in zijn introductie bij Saturday Night Live. “Ik denk dat de mensheid een multi-planetaire, ruimtevarende beschaving moet worden. Wel een spannend idee, toch?” Gejuich uit de zaal. Musk ging door met het goedpraten van zijn doorgaans vrij onaangepaste Twittergedrag. “Tegen iedereen die ik daar ooit heb beledigd zou ik willen zeggen: ik heb de elektrische auto heruitgevonden, ik stuur mensen naar Mars in een raket. Dacht je dat ik ondertussen ook nog een chille gast kon zijn?”

Er was wel wat kritiek op het verschijnen van de Tesla-oprichter, ruimtevaartkolonist en tech-miljardair bij de populaire stand up-show, maar schijnbaar niet genoeg om zijn optreden daadwerkelijk te dwarsbomen. Musk verscheen in de aflevering onder meer als Wario – de schurk uit Mario – en als cowboy in een Westernparodie. De filmpjes zijn sinds hun verschijning op Youtube halverwege mei miljoenen keren bekeken. Dat Musk in diezelfde week de bitcoinkoers met miljarden liet kelderen door via Twitter aan te kondigen dat Tesla toch maar geen crypto als betaling zou accepteren – zoals eerder aangekondigd – maakte niets uit. Een paar grappen winnen het blijkbaar van miljardenverliezen, als het om aandacht gaat.

Een paar weken voor Musks SNL-optreden zag ik de film Nomadland, waarin de hoofdpersoon dusdanig arm is dat ze in een busje moet leven. Niet dat ze geen werk heeft: ze werkt in een Amazon-magazijn. Maar, weten alle kijkers, dat is natuurlijk geen echte baan: dat is een wurgcontract waar je op geen enkele manier normaal van kan leven – laat staan een huis huren.

Hoezeer we ze ook willen haten, steeds zijn we weer benieuwd

Blijkbaar hebben we als samenleving zozeer geaccepteerd dat er een onderklasse is die voor veel te weinig geld werkt voor de exorbitant rijke bovenklasse, dat we slechts het woord ‘Amazon’ op een werktenue nodig hebben om een personage sociaaleconomisch te plaatsen in een film. Tegelijkertijd verandert het zien van dit soort situaties niets aan ons gedrag. Voor zover ik weet leidde een hartverscheurende film als Sorry We Missed You – over een man die fysiek en mentaal ten onder gaat aan zijn baan als pakketbezorger – niet tot minder online bestellingen. Bij Nomadland zal het niet anders zijn.

Ondertussen vinden we het blijkbaar ook acceptabel dat de verpersoonlijking van die bovenklasse grappen staat te maken bij een van de best bekeken comedyshows ter wereld. Hoezeer we mensen als Elon Musk of Amazon-oprichter Jeff Bezos ook willen haten: we zijn toch altijd benieuwd naar hun volgende megaplan of Twittergrap. En zo lang de ogen van de wereld op hen gericht zijn, blijven mannen als zij oppermachtig.

Ik geloof zeker dat we via kunst onze realiteit beter kunnen begrijpen: dat we door het kijken naar films als Nomadland tot inzichten kunnen komen die ons gedrag daadwerkelijk veranderen. Maar zolang we evengoed geïnteresseerd zijn in Elon Musk in een Wariopak, gaat er weinig gebeuren. Als we als samenleving iets willen doen aan de ongelijkheid die de platformeconomie met zich meebrengt, zullen we onze kostbare aandacht moeten afwenden van de aanstichters hiervan. Hoe grappig die ook zijn.