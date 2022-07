Negeer al dat meteorologische wauwelnieuws en zeg af en toe tegen jezelf: vandaag is het leven goed

Nieuws voordat het nieuws is. Dat was enkele jaren geleden de reclameslogan van een landelijk dagblad, ik meen het AD. De spijker op z’n kop. Immers, de media speculeren voortdurend op nieuws dat nog geen nieuws is. Nu is er nog gas, maar hoe zit dat straks? Worden de apenpokken het nieuwe corona? Krijgen we een Derde Wereldoorlog of toch niet?

Door internet en sociale media zitten we 24 uur per dag gevangen in een carrousel van mogelijke calamiteiten to come. Ik heb er alle begrip voor dat mensen afhaken. Zelf doe ik dat ook zo nu en dan onder het motto: vandaag is het leven goed.

Zelfs het mooie weer wordt in de draaimolen der droefenis tot een gruwel. Ja, u zit nú nog lekker in de zon, maar pas op: de dinsdag komt eraan. Weermannen en -vrouwen bederven al de hele week ons zonnige humeur met hun apocalyptische aberraties: 37 graden, misschien nog hoger. Op de weerkaart van RTL Nieuws kwam het rood van Spanje dreigend op ons af. “Vannacht goed doorluchten”, adviseerde weerman Maurice Middendorp.

‘Snaario’s’ voor de Vierdaagse

Max vakantieman lanceerde zaterdag alvast wat tips voor het mogelijke inferno. “Gewoon rustig blijven”, tekende de rubriek op in Ouddorp. En: “Veel in de schaduw zitten”. Tja, je moet er maar op komen.

Vrijdagavond babbelde bij Renze (RTL 4) een tafel vol deskundigen over de vraag of de Nijmeegse Vierdaagse dinsdag wel kon starten met die tropische hitte. Verschillende scenario’s – doorgaans uitgesproken als snaario’s – passeerden de revue: één dag schrappen, route inkorten of extra watertappunten. Veel wijzer werden we niet. Zondag zouden alle ‘snaario’s’ worden bekeken, en het kon nog alle kanten opgaan, wist inspanningsfysioloog Maria Hopman.

Fotobijschrift: Het Spaanse rood komt dreigend op ons af. Beeld

Meteoroloog Jeroen Elferink gooide nog wat olie op het vuur door te waarschuwen voor temperaturen boven de 40 graden, “in de meest extreme berekeningen”. Een mens met snor, verwoed wandelaar, leek zich niet zo druk te maken. “Gewoon wat bedauwd gras in je broek stoppen.” Waar dat goed voor was, is me door die gigantische knevel (“dertig jaar niet geschoren”) ontgaan. Ook presentator Renze Klamer had het niet geheel begrepen: “Moet dat gras in je onderbroek?” “Nee, gewoon in je broekzak.” Tot zover het snorremens.

Hoe heter, hoe beter

Inspanningsfysioloog Hopman had een ingespannen weekend, want zaterdagavond zal ze al weer bij EenVandaag. “Het gaat dinsdag niet alleen om de temperatuur”, vertelde ze nogmaals, “maar ook om de luchtvochtigheid. Transpireren kun je beter als de lucht droog is.” Net als bij Renze werd ook nu weer gerefereerd aan 2006, toen bij de Vierdaagse twee doden vielen. “Maar nu zijn we veel hogere temperaturen gewend”, sprak marsleider Henny Sackers. “Toen was 34 graden al extreem.” Wat we dinsdag zouden mogen verwachten, tja dat wist Sackers ook niet precies. “We gaan alles heel goed bekijken. Het draait om het weer in de regio Nijmegen.” “Aha”, mompelde ik vanuit mijn tv-stoel, “dat is nog eens een eye-opener!”

Je hoeft geen klimaatontkenner te zijn om je te storen aan al dat meteorologische wauwelnieuws dat maar geen nieuws wil worden. Daarom genoot ik van het onderkoelde antwoord van een campinggaste op een bezorgde vraag van Max vakantieman. “Kunt u tegen de hitte?” “Zeker, hoe heter, hoe beter.”