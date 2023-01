Nee, zegt de ombudsman van de NPO, ‘racisme’ in de journalistieke code opnemen lost niet direct iets op

De nationale racisme-coördinator pleit ervoor racisme expliciet op te nemen in de journalistieke code voor publieke omroepen. Maar dat zal niet direct iets oplossen, zeggen emeritus-hoogleraar Huub Wijfjes en NPO-ombudsman Margo Smit.

Twee onderzoeken van de NPO-ombudsman, twee keer een boete door de NPO. Ongehoord Nederland (ON) is niet onbesproken gebleven sinds de omroep een jaar geleden het bestel binnenstapte. De omroeporganisatie van oprichter Arnold Karskens roept weerstand op, afschuw ook, omdat ze grenzen overschrijdt en items uitzendt die racistisch zouden zijn.

Volgens Karskens zorgt zijn omroep juist voor de nodige pluriformiteit en is het “voor sommigen even wennen dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel”. Aldus Karskens vorig jaar juni in een reactie ‘namens het bestuur’ op het eerste onderzoek van de NPO-Ombudsman.

Anderen vinden dat ON toch echt racistische items maakt. Onder hen Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme. Begin december pleitte hij voor een expliciete vermelding van racisme in de journalistieke code van de NPO, waaraan alle publieke omroepen zich moeten houden. Een antwoord van de publieke omroepen volgt binnenkort, waarschijnlijk rond half januari.

Geen sancties, maar toch niet vrijblijvend

Op schending van de code staan geen sancties. Toch is hij niet vrijblijvend. Zo keert de code terug in de argumentatie van de NPO om ON een boete op te leggen. De juridisch afdwingbare reden is gebrek aan samenwerking met andere omroepen, maar schending van de journalistieke code speelt wel mee.

Een extra paragraaf tegen racisme in die journalistieke code, dat klinkt als iets waar niemand tegen kan zijn. Toch vraagt NPO-ombudsman Margo Smit zich af of zo’n racisme-paragraaf de juiste weg is. “De code van de NPO is net als andere journalistieke codes breed toepasbaar. Want hoe nauwer, hoe meer er buiten valt.

“Als je racisme benoemt, moet je dan niet ook bijvoorbeeld lhbti+’ers apart gaan noemen? Ik weet dat de BBC een uitgebreide richtlijn heeft. Zij hebben de Editorial Guidelines van honderden pagina’s. Daarin worden wel zaken zoals racisme genoemd.

“Hier hebben de omroepen bewust gekozen voor een beknopte versie. Een mooi voorbeeld van een beknopte code vind ik die van de Amerikaanse Society of Professional Journalists. Daar staat in: ‘Minimize harm’. Dat kun je uitleggen als: heb respect voor iedereen.”

Aantoonbaar onjuiste informatie

De journalistieke code van de NPO is voor Smit de leidraad die zij gebruikt om de werkwijze van alle journalistieke producties van alle omroepen te beoordelen. In haar onderzoeken concludeert de ombudsman dat ON bijdraagt aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. Dat is in strijd met de code. Ook worden meningen niet voldoende gescheiden van feiten.

Het meest heikele punt is de beschuldiging van racisme. Zo zijn er klachten over een item in Ongehoord Nieuws waarin de ON-verslaggever fietsende asielzoekers aanspreekt. Hoe zij aan die fiets zijn gekomen, wilde hij weten. Maar volgens Smit is dat item niet “eenduidig als racistisch te labelen”.

Na de uitzending op 15 september bereikt de ergernis over ON een kookpunt. In deze uitzending toont presentator Raisa Blommestijn beelden van vechtpartijen waarbij ‘blanken in elkaar worden geslagen door negers’. Dat moet ‘de andere kant van racisme’ laten zien.

De klachten gaan zowel over de beelden als over het woord neger. De beelden zijn uit hun context getrokken, oordeelt de ombudsman. Het zijn vechtpartijen die een andere oorzaak hebben.

Volgens ON was het hoofddoel van het item de gelijke behandeling van iedereen. ‘Iedereen, ongeacht huidskleur, kan zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie en dat is bij iedereen verwerpelijk’, schrijft de omroep in een reactie op het rapport van de ombudsman.

Normaal woord

Dan het woord neger. Dat is volgens ON een ‘normaal woord dat door de woke-beweging en Black Lives Matter-beweging ten onrechte het stempel “racistisch” of “discriminerend” heeft opgeplakt gekregen’.

De NPO-code zegt niets over het woord, zegt Smit. Maar de toezichthouder op discriminatie, het College voor de Rechten van de Mens, doet dat wel. Dat college stelt dat het n-woord een discriminerend woord is. En van de Mediawet mogen omroepen niet bijdragen aan discriminatie.

Collega-omroepen vinden dat de grens is bereikt en willen actie tegen ON. Maar hoe? Ook bij het item over ‘de andere kant van racisme’ kan de ombudsman niet zeggen dat er sprake is van discriminatie of racisme. Want daar gaat de journalistieke code niet over.

Dan toch maar een racisme-paragraaf?

Dan toch maar een racisme-paragraaf in de journalistieke code, zoals de racisme-coördinator voorstelt en waar de omroepen zich nu over buigen? “Daar ben ik niet voor”, zegt Huub Wijfjes, emeritus-hoogleraar in de geschiedenis van radio en televisie aan de Universiteit van Amsterdam.

Wijfjes ziet meer in een algemene richtlijn voor de programma’s van de publieke omroep. “Dat heeft dan niet alleen betrekking op journalistieke programma’s, maar op alle programma’s. Stel dat ON een ander, niet journalistiek programma maakt met een omstreden inhoud, of een andere omroep doet dat, dan kun je niets met de journalistieke code. Maar je kunt wel ingrijpen met een richtlijn die voor alle programma’s geldt.

“De NPO kan dan zeggen: wij bewaken die grenzen zorgvuldig omdat we, met behoud van de grootst mogelijke pluriformiteit, ernaar streven de samenleving bij elkaar te houden en het aanzetten tot haat willen tegengaan. Dan krijgt de NPO op dat vlak meer een profiel. En zo kunnen zij ook makkelijker nieuwe zendgemachtigden toetsen die de grenzen willen verleggen.”

Grondwet voor NPO

De richtlijn noemt Wijfjes een soort grondwet voor de publieke omroepen. Daarin kunnen de omroepen dan waarden formuleren, bijvoorbeeld over racisme en discriminatie, respect voor andersdenkenden en respect voor privacy. “Die waarden zijn nu deels al geformuleerd, maar in zeer algemene zin”, zegt Wijfjes.

Hij is er niet voor de journalistieke code te vervangen voor zo’n ‘grondwet’, maar hij ziet de journalistieke code als een meer gedetailleerde aanvulling, met regels over betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Die zijn dan specifiek bedoeld voor de journalistieke programma’s.

Maar wat is journalistiek binnen de publieke omroep? Valt een talkshow daar onder? “Daar moet inderdaad meer duidelijkheid over komen”, zegt Wijfjes. “Wat is journalistiek, wat is educatief en wat is amusement?

“Bij talkshows gaat iedereen nu ervan uit dat het journalistieke programma’s zijn. Dat is in de geschiedenis van de omroep helemaal niet vanzelfsprekend. Toen talkshows begonnen, in de jaren zestig en zeventig, werden ze gezien als amusement. In de jaren negentig namen de talkshows een enorme vlucht, mede door de commerciële omroepen, met talkshows als Barend & Van Dorp.”

Doorvragen bij omstreden opinies

In talkshows is ruimte voor opinie. Dat deel van de journalistiek stelt aparte eisen, zegt Wijfjes. “De regels zijn ruimer dan bij feitelijke berichtgeving. Je kunt je wel afvragen of opinies altijd onweersproken moeten blijven.”

De NPO heeft eerder het Commissariaat voor de Media (CvdM) gevraagd zich uit te spreken over het veelbesproken ON-item uit september. Maar het Commissariaat is terughoudend. Begrijpelijk, vindt Wijfjes. “Het CvdM houdt toezicht op naleving van de Mediawet”, zegt hij. “Je moet voorzichtig zijn om een verlengstuk van de overheid, zoals je het CvdM kunt zien, te laten oordelen over de inhoud van media. Dat moet je overlaten aan de mediapartijen zelf. De bal ligt nu toch echt bij de publieke omroepen.”

Lees ook:

Tijd om Ongehoord Nederland uit het bestel te zetten? ‘Ze hebben het zelf in de hand’

Ongehoord Nederland blijft de regels van de NPO schenden. Kan de aspirant-omroep wel in het publieke bestel blijven? ‘Ze hebben geen zendmachtiging gekregen om een soort roeptoeter te zijn voor idioten.’