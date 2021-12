Nee NPO, niet alles hoeft jong en urgent te zijn op tv

Het besluit stond vast: Blauw Bloed moest onder de guillotine. Maar daarover ontstond afgelopen mei zoveel commotie – onder meer een handtekeningenactie – dat de NPO ten slotte besloot tot palliatieve sedatie.

Hoe doe je dat, een succesrijk programma langzaam om zeep brengen? Wel, allereerst door de presentator van het eerste uur, Jeroen Snel, weg te sturen. Vervolgens door de EO-royaltyshow te verhuizen van prime time zaterdagavond naar een tijdstip waarop iedereen in de file zit: vrijdagmiddag half vijf. En tot slot door een inhoudelijke amputatie: geen magazine meer met verschillende items, maar slechts één reportage, die on demand ook op NPO Start te zien is.

Verjongen en vernieuwen

Beteuterd verzuchtte Snel in Op1 dat hij het heel jammer vindt dat zijn programma wordt geschrapt. “Een mix van glamour en actualiteit”, noemde hij het. En dat al achttien jaar. Zaterdagavond, tijdens de laatste aflevering, sprak hij met de moed der wanhoop: “De groep trouwe fans is groot.” Dat is waar: Blauw Bloed trekt ruim 500.000 kijkers, en is daarmee op Sterren op het doek na het best bekeken NPO2-programma van de zaterdagavond. Waarom dan toch verdwijnen? Omdat de NPO wil verjongen en vernieuwen.

Tja, jong en hip kun je Blauw Bloed moeilijk noemen. Laat staan urgent, de derde obsessie van de NPO. Zaterdag ging het over de reverence waarvan kroonprinses Amalia nogal gecharmeerd zou zijn. De kniebuiging, door koningin Juliana een kopje kleiner gemaakt, zou met Amalia als vorstin best eens kunnen terugkeren aan het hof. Een etiquette-expert demonstreerde alvast hoe je zo’n knikje maakt.

Jeroen Snel.

Verder hoorden we dat duurzaamheid ook tot de garderobe van Máxima is doorgedrongen. Tijdens het staatsbezoek aan Noorwegen had ze een jurk aan die ze, als prinses, ook al droeg in 2013 bij de sultan van Brunei. De modedeskundige van Blauw Bloed had ontdekt dat de Noorse prinses Mette-Marit zelfs een mantelpak van haar moeder uit de kast had getrokken.

Subsidiesluizen open

Het gaat in dit programma wel vaker over duurzaamheid. Of over verbinding. Zaterdag bijvoorbeeld zagen we koning Willem-Alexander op een priklocatie in bedekte bewoordingen reclame maken voor vaccinatie. Volgens de website van Blauw Bloed zijn verbinding en duurzaamheid zelfs speerpunten van het magazine. Dat zal niet voor niets zijn. Het zijn eigentijdse toverwoorden die over het algemeen alle (subsidie)sluizen openzetten. Behalve dan die van de NPO.

Heeft de NPO gelijk om Blauw Bloed, na al die jaren, te verwijderen? Nee. Al was het maar omdat niet alles jong, vernieuwend en urgent hoeft te zijn. Het programma is niet vlot of spannend, dat klopt, maar het appelleert, net als de monarchie zelf, wel aan het diepmenselijke verlangen naar het sprookje. Koetsen en lakeien, prinsen en paleizen, het past niet meer in ons rationele wereldbeeld. En juist daarom is Blauw Bloed zo’n aanwinst.