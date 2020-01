Nederlandse popmuzikanten zingen vaker in hun moerstaal

Zingen in het Nederlands? Dat was toch iets voor volkszangers en kleinkunstenaars, niet voor serieuze popartiesten? Nou, de moerstaal is in opmars op Noorderslag, dat als de barometer van de Nederlandse popmuziek geldt. Op het Groningse festival zingen zaterdag 21 van de 49 artiesten in het Nederlands, blijkt uit een telling van deze krant. Dat is 43 procent. In 2000 zong nog maar 17,5 procent in de eigen taal.

Die toename van Nederlandstalige acts is geen bewust beleid, zegt Joey Ruchtie, programmeur van Noorderslag. “We proberen een overzicht te bieden van de actuele stand van zaken van de Nederlandse popmuziek. Er wordt op het ­moment gewoon erg veel relevante Nederlandstalige muziek gemaakt.”

Beeld Trouw/BR

Dat was weleens anders. De ­Nederlandse taal was jarenlang voorbehouden aan volkszangers en kleinkunstenaars. Wie zichzelf als popmuzikant serieus nam, zong in het Engels. Het aandeel Nederlandstalige artiesten op Noorderslag lag vrij constant rond de 15 procent. In 2017 kwam dat getal voor het eerst boven de 30 procent uit. Na een lichte hapering in 2018 gaat de lijn nu voor het tweede jaar op rij omhoog. Kwam de groei tot nu toe vooral op het conto van de hiphop, waar de voertaal al sinds halverwege de jaren negentig Nederlands is, dit jaar is het in vrijwel alle popgenres raak.

On-Nederlands goed

“Hiphop is een katalysator geweest”, denkt Ruchtie. “De zelfverzekerdheid en het zelfbewustzijn van rappers zijn overgeslagen op muzikanten in andere genres. Ze zien in dat je geen hippe bands uit Brooklyn na hoeft te doen. Die hippe band zijn ze zelf. Het niveau ligt bovendien erg hoog. De term ‘on-Nederlands goed’ heb ik al jaren niet meer gehoord.”

Muziekmarketeer Adriaan Pels denkt ook dat rappers andere artiesten hebben aangestoken. Daarnaast is de opkomst van streamingdiensten volgens hem een belangrijke factor. “Een artiest als Spinvis wordt op Spotify miljoenen keren beluisterd, zonder dat hij veel op de radio gedraaid wordt. Je hebt geen airplay meer nodig om luisteraars te bereiken”, zegt Pels, die onder meer voor Excelsior werkt, het platenlabel dat naast Spinvis ook Nederlandstalige artiesten als Clean Pete en The Kik onder zijn hoede heeft.

“Ik merk bovendien dat er tegenwoordig positiever tegen Nederlandstalige muziek wordt aangekeken dan vroeger. Je werd al snel ­geassocieerd met artiesten als Guus Meeuwis en Marco Borsato. Nu blijkt dat er ook in het alternatievere circuit een groot publiek voor is.”

Volgens Ruchtie zal de populariteit van Nederlandstalige muziek nog wel even aanhouden. “Het is de popcultuur eigen dat alles met ­golfbewegingen gaat. Volgens mij zitten we aan het begin van zo’n golf.” Pels sluit zich daarbij aan: “Dat er zo veel Nederlandstalige artiesten op Noorderslag staan, zal beginnende artiesten alleen maar inspireren”.

