Nederlandse boekenmarkt verengelst in rap tempo

Eerst het goede nieuws: in 2022 zijn er in Nederland 43 miljoen boeken verkocht, iets meer dan het jaar ervoor. Vooral fysieke boekwinkels zijn tevreden. Na twee magere coronajaren zagen ze de verkoop stijgen met maar liefst 16 procent. Daarmee zijn ze bijna terug op het niveau van vóór de pandemie.

Het merkwaardige is alleen dat deze groei volledig op het conto komt van anderstalige boeken, vooral Engelstalige. De verkoop van deze boeken steeg met 19 procent, terwijl de markt van Nederlandse boeken met 3 procent kromp. Vooral Nederlandse fictie scoorde opvallend slecht: min 10 procent.

“Eén op de vijf verkochte boeken is inmiddels anderstalig”, zegt CPNB-directeur Eveline Aendekerk. “Dat is een stijging van 65 procent ten opzichte van 2018. Op zich zijn we blij dat er volop wordt gelezen. Maar ik maak me zorgen om de Nederlandse literatuur. Het hele ecosysteem rond het Nederlandse boek, van maker tot uitgever, komt in gevaar.”

De trend is overduidelijk: het Nederlandse boek verliest terrein door de opmars van het Engels. De stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) slaat donderdag alarm tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

Niet alleen jongeren

Eerder waren het nog vooral jongeren die naar Engelse boeken grepen. Inmiddels doen volwassenen het ook. “De enorme opmars van Engelse boeken kun je niet meer alleen toeschrijven aan jongeren die geïnspireerd zijn door #BookTok, de populaire boekenkanalen op TikTok”, zegt Aendekerk. “De sterkste groei zit juist bij Engelse fictie voor volwassenen.”

De meeste mensen kiezen voor Engelse boeken vanwege het grotere aanbod, blijkt uit onderzoek. Sommigen geven zelfs de voorkeur aan de oorspronkelijke versie als er een Nederlandse vertaling bestaat. Daar valt weinig aan te doen, toch? Aendekerk: “Je kunt er wel voor zorgen dat de vertaling in de winkel direct naast het origineel ligt en dat Nederlandse boeken zichtbaarder zijn. We moeten alles proberen om de pluriformiteit van het aanbod te behouden.”

Wordt de Nederlandse literatuur nu in haar voortbestaan bedreigd? Zo’n vaart loopt het niet, denkt Mark Beumer, directeur van uitgeverij De Bezige Bij. “Ons best verkopende boek was vorig jaar Aleksandra van Lisa Weeda: Nederlandse fictie. De Bezige Bij staat daar van oudsher om bekend en ik geloof er nog steeds in.”

Beumer merkt wel dat vertalingen van Engelse boeken slechter beginnen te lopen. De Nederlandse editie van Het Alles, een roman van de Amerikaanse auteur Dave Eggers, ondervond stevige concurrentie van het origineel. Daarom laat De Bezige Bij inmiddels minder vaak Engels werk vertalen. “We kiezen nu eerder voor boeken uit een taal die de meeste lezers niet goed beheersen, zoals Italiaans of Zweeds.”

Meer kastruimte voor Engels

Ook de boekhandel past zich aan, zegt Ad Peek, directeur van de Van der Velde-boekwinkels in het noordoosten van het land. Hij heeft het aantal kasten met Engelse boeken ruim verdubbeld. “Als we niet meegaan in dit soort trends, waren we er allang niet meer geweest.” Aan elk boek verdient hij grofweg evenveel, ongeacht de taal, dus hem hoor je niet klagen.

Wel gaat de diversiteit van het literaire landschap hem aan het hart. Hij helpt daarom graag mee om het Nederlandse boek te steunen. “We zouden als boekhandel beter kunnen samenwerken met uitgevers. Als we bijvoorbeeld niet alleen de nieuwste boeken maar ook ouder werk in mooie stapeltjes presenteren in de winkel, zal er meer van worden verkocht. Maar uiteindelijk geldt: de klant is koning.”

‘Bij Nederlandse boeken denk ik vaak: Oh my God, wat een ellende!’

Annelies Tielen (58), hobbylezeres

“Als ik een Engelstalig boek koop, wordt het bij ons thuis vier keer gelezen. Mijn man en twee dochters – begin twintig – lezen namelijk ook alleen in het Engels, net als ik. Ik zal daarom niet snel een Nederlands boek kopen.

“Doordat ik Engels heb gestudeerd, lees ik makkelijker in het Engels dan in het Nederlands. Het is een mooie, rijke taal. Ik hou van dat tongue in cheek-achtige van Britse schrijvers. Ook Scandinavische thrillers lees ik graag in het Engels omdat Nederlandse vertalingen vaak zo houterig zijn.

“Van Nederlandstalige literatuur ben ik minder gecharmeerd. Er gebeurt vaak zo weinig. De hoofdpersonen ontwikkelen zich nauwelijks. Meestal gaat het over zware thema’s als incest en religie. ‘Oh my God, wat een ellende’, denk ik dan. Na een dag werken lees ik liever iets lichters.

“Boekwinkels bieden gelukkig steeds meer Engelse boeken aan. Bibliotheken nog niet, dus daar kom ik niet meer. Zij mogen die omslag ook wel eens gaan maken.”

‘Ik vind Engels gewoon een mooie taal’

Lieke Roovers (37), recensent bij Hebban.nl

“Fictie, non-fictie, fantasy, horror… ik lees álles in het Engels. Amerikaanse en Britse schrijvers koop ik het liefst in de oorspronkelijke taal. Ik vind Engels gewoon een mooie taal, ik heb het gestudeerd. Ik begrijp prima wat er staat en zoek bijna nooit iets op. Engelstalige boeken zijn vijf à tien euro goedkoper dan Nederlandse en het aanbod is veel groter.

“Ik ben ermee begonnen op mijn zeventiende. Toen verscheen deel vijf van Harry Potter; ik had geen zin om te wachten op de Nederlandse vertaling. Ik wilde toch Engels gaan studeren. Door in die taal te lezen kon ik meteen mijn niveau verhogen.

“Ik vind het wel jammer dat Nederlandstalige literatuur in het nauw komt, maar ik voel me niet geroepen om twee keer zoveel geld aan een boek te besteden. Eerlijk gezegd vind ik Nederlandse romans vaak ook nogal zwaar. Veel over de Tweede Wereldoorlog en zo. Engelse boeken zijn toch net wat lichter.”

