Nederlands krijgt duwtje in de rug met prijs beste taalboek

De Nederlandse taal staat onder druk. In het hoger onderwijs rukt het Engels op en ook op sociale media slaat de verloedering toe. Het Nederlands kan kortom wel een duwtje in de rug gebruiken, vinden ze bij het Genootschap Onze Taal. Daarom heeft het een nieuwe prijs in het leven geroepen voor het beste boek over de Nederlandse taal.

Onze Taal nam het initiatief samen met de Vlaamse culturele organisatie Algemeen-Nederlands Verbond, die het prijzengeld van 3000 euro levert.

De jury, bestaand uit taalprofessionals, wordt voorgezeten door schrijfster Nelleke Noordervliet. Dagblad Trouw heeft zich aan de prijs verbonden door een jurylid af te vaardigen: taalcolumnist Ton den Boon, tevens hoofdredacteur van Van Dale.

Hoge kwaliteit

Mooi natuurlijk, zo’n prijs, maar verschijnen er wel voldoende taalboeken om er elk jaar een te bekronen? Jazeker, antwoordt Raymond Noë, jury­secretaris en boekenredacteur bij Onze Taal. “Het zijn er minder dan een jaar of vijftien jaar geleden, maar er verschijnt nog altijd genoeg van hoge kwaliteit. We konden met gemak een longlist van twintig boeken opstellen. De zes boeken op de shortlist zijn allemaal uitmuntend.”

Om te worden uitverkoren, moeten boeken ‘taalkundig relevant’ zijn. Dat wil zeggen dat ze een nieuwe trend signaleren of anderszins iets toevoegen aan de bestaande kennis. Het maakt niet uit of ze een breed publiek aanspreken of alleen deskundigen. Een positief effect is er nu al: sommige uitgevers overwegen een herdruk van een genomineerd boek dat ze aanvankelijk niet wilden bijdrukken.

Vloekboek

De genomineerden zijn: ‘Babel, de twintig reuzentalen van de wereld’ (Gaston Dorren), ‘Dat gezegd hebbend, taal in politiek Den Haag na 1950’ (Siemon Reker), ‘Een mooie mengelmoes, meertaligheid in de Gouden Eeuw’ (Marc van Oostendorp en Nicoline van der Sijs), ‘Het groot Nederlands vloekboek’ (Marten van der Meulen) samen met ‘Het groot Vlaams vloekboek’ (Fieke Van der Gucht), ‘Het zonderwoorden-boek, waarom we steeds meer zeggen met emoji’ (Lilian Stolk) en tot slot ‘Taal voor de leuk’ (Paulien Cornelisse).

De winnaar krijgt de prijs op 5 oktober uitgereikt tijdens het grote Onze Taal-congres in Utrecht.

